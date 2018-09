Dva sata najboljih, necenzuriranih fora Vlatka Štampara oduševilo prepuni Lisinski

Nastup karijere komičara Vlatka Štampara ove subote okupio je mnoge ljubitelje humora na žestokoj stand up večeri koju je obilježilo više od dva sata neprekidnog smijeha u rasprodanom Lisinskom. Showom “Fala kaj ste došli” Vlatko je obilježio 10 godina karijere prisjećajući se najboljih fora iz popularnih stand up nastupa “Bratec je trd”, “Odraslost” i “Štamparska greška” u kombinaciji s novim materijalom, na oduševljenje publike.

Dugoočekivani ultimativni best of karijere sažet kao 2 sata najboljih, probranih, žestokih, necenzuriranih fora bio je razlog zašto se Lisinski jučer tresao od smijeha. Vlatku su tako jučer bili na tapeti muško-ženski odnosi, Međimurci ali i Vlatkov život svakodnevica, njegova visina, njegovo djetinjstvo i obitelj kao i ostale aktualnosti koje je uklopio u odmjereno začinjene tabu fore.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna rasprodanih nastupa na kojima se uvijek traži karta više - Vlatko tvrdi - u publici. I dodaje “Imam tu sreću da je publika prihvatila moj tip i stil humora. Ne moram glumiti, izmišljati forsirati i biti netko tko nisam”. Sretni što je Vlatko baš takav kakav je, među okupljenima već su se čuli komentari o novim Vlatkovim nastupima koje ne smiju propustiti.

Za one koji su propustili ovaj nastup, kao i one koji su željni još njegovih fora, Vlatko u sklopu LAJNAP Comedy nastupa ponovno u Lisinskom na humanitarnoj stand up večeri Rotary cluba Zagreb Metropolitan, “Najbolji za najbolje”, 18. studenog 2018. Na pitanje koji su mu planovi za drugih 10 godina, Vlatko u svom stilu odgovora - “Plan za dalje je pisati nove fore i ostati smiješan. To je ono što me najviše brine.” S obzirom na smijeh koji se orio prepunim Lisinskim, čini se, za Vlatka nema razloga za brigu. Samo onu - najaviti sljedeći Lisinski.