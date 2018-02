Stallone ponovno morao dokazivati fanovima da nije umro

Glumac Sylvester Stallone morao je fanovima dokazati da je još uvijek živ nakon što se društvenim mrežama ponovno proširio bizarni hoax, u kojem se govori da je popularni Rocky umro od raka prostate. Slična lažna vijest plasirana je u medije prije 18 mjeseci, a tada se pisalo kako je Stallone pronađen mrtav u svom domu.

Fanovi su zatrpali društvene mreže brojnim oproštajnim porukama, u kojima je pisalo kako je Stallone držao bolest u tajnosti, te kako je jučer izgubio bitku s rakom.

And then He gets failed in his Escape Plan. Prostate Cancer Ended The Expendables Finally!

RIP Sylvester Gardenzio Stallone

Favourite Actor He was! pic.twitter.com/WWxrzyvkoS