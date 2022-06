Dorijan Klarić o svojim gafovima: 'Nismo imali scenarij nego smo lupali što smo mogli i stigli. Ljudi su se kidali od smijeha'

Šibenski novinar i voditelj Dorijan Klarić televizijskim gledateljima poznat je kao lice s RTL Televizije, u čijim je redovima bio deset godina. Tijekom pandemije pokrenuo je podcast "Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem", u kojem je ugostio brojna poznata imena poput Lane Klingor Mihić, Jacquesa Houdeka, Marijane Batinić, Antonije Blaće, Mie Begović i drugih. Dorijan je poznat po tome da iz svojih gostiju izvuče neke nepoznate detalje, pa su se izjave iz njegovih emisija proteklih tjedana često prenosile i u drugim medijima.

Kako je nastao podcast "Ajmo iskreno", koliko je dosad epizoda emitirano i gdje se snima?

Podcast je nastao u vremenu u kojem me posao odveo dalje od forme intervjua, meni najdražeg i najljepšeg segmenta novinarstva. Dosad smo emitirali deset epizoda, a negdje na pola puta produkcijski se priključila agencija Logobox koja mi pomaže u operativi, što mi je izuzetno važno jer "Ajmo iskreno", naravno, nije moj "glavni posao", a promocija zahtijeva i vrijeme i sredstva. Snimamo ga u malom slatkom studiju produkcije RedLight, ima odličnu energiju i snimanje je uvijek zabavno.

Kako birate goste za podcast? Vidim da su dosad prevladavale žene. Znači li to da su žene zanimljiviji gosti?

Meni su osobno žene u javnom životu Hrvatske, barem trenutno, pričljivije, iskrenije, prirodnije... Kad se izuzme politika, žene na neki način i vode javni život, pogotovo ovaj estradni dio. Na dnevnoj bazi štanca se puno više vijesti o ženskim zvijezdama.

Dosad su nekoliko puta teme iz vašeg podcasta prenosili razni mediji. Kako iz gostiju uspijevate izvući neke nepoznate detalje, poput onog kad je Lana Klingor priznala da se spetljala s oženjenim muškarcem?

Manje je više. Nisam osoba koja će provocirati pitanjima, nemam nikakve skrivene namjere u tim intervjuima, ne žudim za žutom izjavom. Sa sugovornikom se povezujem na nekoj drugoj razini u kojoj pristojnost, odmjerenost i ljudskost imaju značajnu ulogu. Kad gost osjeti čovjeka preko puta, otvorit će se puno više nego kad čuje neko neugodno ili teško pitanje. U mom slučaju, to je zlatno pravilo već dvadeset godina u kojima sam intervjuirao sve vrste i profile ljudi, od najvećih zvijezda do, kako bi se reklo, običnih građana.

Kako se inače pripremate za intervjue i podcaste, pa uvijek izvučete nešto zanimljivo od gostiju?

Nekoliko dana prije snimanja koncentriram se na tu osobu. Ne čitam ništa novo, ne guglam, jednostavno na nekoj meni nejasnoj razini dobro akumuliram sve što znam o gostu. Profesionalna mi je deformacija, u ovom slučaju itekako dobro došla, da za neke ljude zapamtim nešto što me zanima, a na što nikad nisam čuo odgovor. Jednostavno volim to što radim pa skupljanje podataka i pitanja ide zapravo samo od sebe, bez posebnog razmišljanja i pripreme. Da to ne volim i da se prije intervjua moram filati Wikipedijom i pitanjima s interneta, mislim da bi ispalo dosadno, loše i neuvjerljivo.

Koji su planovi za podcast, koga biste voljeli dovesti?

Plan ga je održati na životu, i to na ovoj produkcijskoj i novinarskoj razini. Zadovoljan sam kako je sve ispalo i volio bih da se priča razvija. Od gostiju, najviše žicam i čekam Severinu, Ninu, Vannu i Doris.

Karijeru ste počeli na Radio Šibeniku kao srednjoškolac. Što vas je privuklo radiju, ali i novinarstvu?

Novinarstvo i mediji privukli su me toliko rano da se zapravo i ne mogu sjetiti kada, kako i zašto. Otkad znam za sebe, sjećam se da su me impresionirale emisije, najave, odjave, najavne špice... Sve me to fasciniralo u najranijoj dobi i jednostavno sam se zakačio, a u petom razredu, zahvaljujući Međunarodnom dječjem festivalu i Radio Šibeniku, dobio sam priliku da se okušam na radiju. Tamo sam ostao sve do polaska na fakultet. Provesti djetinjstvo i mladost na radiju meni je bila najveći mogući privilegij i škola.

Foto: Privatni album Zanimljivo je i da ste se bavili glumom, čak ste i glumili u Severininom spotu, te spotu Bože Vreće. Kako je bilo surađivati s njima, i biste li opet glumili?

Hvala na komplimentu, ali to baš ne bih nazvao glumom! (smijeh) U slučaju Severine glumio sam samog sebe, a kad je u pitanju Božo, ispričali smo jednu priču o ljubavi koja je zahvaljujući redateljici Sandri Mihaljević bila osmišljena toliko dobro da sam opet nekako samo došao, obukao taj "trliš" i "bio ja". Glumom sam se predano bavio u tinejdžerskim danima pa, na iznenađenje mnogih, u jednom trenutku zaključio da me to više ne zanima.

Godinama ste radili na RTL-u, gledatelji vas pamte po vođenju TOP.hr-a, a bili ste i producent "Shopping kraljice". Po čemu pamtite te godine na RTL-u?

U deset godina na RTL-u imao sam sreću, očito i volju, da prođem sve moguće pozicije koje su me ikad zanimale na televiziji - novinara, urednika, voditelja, producenta pa onda i sve moguće kombinacije nabrojenog. Ipak, to bogato iskustvo otišlo je negdje u podsvijest, valjda ga izvlačim po potrebi, a ono što je još uvijek živo su doživotna prijateljstva i najbolji tulumi. Predano radeći, mi smo se tamo po cijele smijali i zabavljali, a tek sam kasnije shvatio da je to stvarno rijetkost.

Tijekom karijere sigurno ste imali i neke gafove. Koje posebno pamtite?

U srednjoj sam školi markirao matematiku da bih za Radio Šibenik išao raditi javljanje uživo s tržnice. Bili su blagdani, u ponudi su bile luganige. Ja sam svojih 16 za tu riječ nikad nisam čuo, ali su zato svi slušatelji čuli neku brljotinu koju sam umjesto toga izgovorio. Kad sam se vratio na radio, ljudi su se kidali od smijeha. Desetak godina kasnije, na RTL-u sam s Antonijom Mandić vodio tada megapopularni "Domino Day", i to na temu sedam svjetskih kontinenata. Emisija je trajala satima, mi nismo imali scenarij nego smo tresli i lupali što smo mogli i stigli. Sutradan je u novinama izašlo da smo zebru prekrstili u žirafu, a ragbi pomiješali s baseballom. Odličan rezultat za četiri sata povijesti i zemljopisa, i to još u obliku domino kockica!

Što radite danas još osim podcasta, gdje sve surađujete?

Surađujem s festivalima i influencerima, vodim radijsku radionicu, radim na portalu, pripremam i nešto novo za jesen. Malo sam se povukao na određeno vrijeme, trebalo mi je da se kreativno obnovim, a sad opet natrag u puni pogon.

Imate li, osim ovog podcasta, još nekih ideja za emisije, što biste voljeli raditi? Ima li možda šanse da se vratite na televiziju?

Svašta se počelo događati, sad se kroje jesenske sheme pa se i ja malo krojim s njima. Čudno je to naše malo, skučeno i napeto televizijsko tržište, zato sam se i malo odmaknuo kako bih dobro razmislio što i kako dalje. Ako se nešto dobro dogovorimo, zašto ne!

