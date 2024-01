Domenica Žuvela cijeli život krivo pjevala ovu pjesmu: Iznenadila pratitelje

Domaća pjevačica 31-godišnja Domenica Žuvela na društvenoj mreži Instagram i TikTok podijelila je video u kojem je otkrila koje pjesme cijeli život krivo pjeva, a njezino je priznanje nasmijalo sve pratitelje.

- Dobro došli u repertoar Pjesme koju cijeli život krivo pjevam, a da nisam znala da ih krivo pjevam - započela je pa otpjevala stihove pjesme Sve za ljubav od Mladena Grdovića i Bepa Matešića. - Sve za ljubav što kriva je žena, čovik i more", zapjevala je pa objasnila: "Uvijek sam se pitala zašto su krivi žena, čovik i more... Triba... Triba! - kazala je atraktivna Korčulanka.

Ako se prisjetimo, krajem prošle godine u prosincu Domenica Žuvela je u razgovoru za Večernji list otkrila kako je blagdane provela s dečkom, odvjetnikom Ivanom Bačićem, također Korčulaninom, a na Adventu joj se pridružila i najbolja prijateljica te kuma Hana Huljić Grašo s kojom je ova atraktivna plavuša uživala u božićnoj čaroliji.

- Bio je i dečko sa mnom, iako nisam javno objavila naše fotografije na Instagramu. Još uvijek nemam potrebu za javnim eksponiranjem svog dečka, privatnog života i svoje najveće sreće. Iako su društvene mreže uzele maha te su postale velik medij, trudim se dijeliti sadržaj onaj koji meni odgovara, a privatan ostavljam privatnim. Naravno, to ne znači da jednog dana neću objaviti i naše zajedničke fotografije, ali sve u svoje vrijeme – priznala nam je Domenica koja je u ljubavnoj romansi više od deset godina s Korčulaninom. Osim Ivana, na kućici njezinih bliskih suradnika pridružila joj se i najbolja prijateljica te vjenčana kuma Hana Huljić Grašo koja je nedavno izdala i novu pjesmu "Moon".

– Lijepo mi je bilo to što sam se uspjela i s Hanom uhvatiti u Zagrebu i otići na adventsku kućicu njezina brata Ivana. To nam je bio prvi put kada smo zajedno otišle na Advent. Podržavam uspješne, poduzetne i ambiciozne ljude kao što su Hana i Ivan. Sretna sam i zbog Hane što vrlo uspješno usklađuje privatni i poslovni život, s obzirom na to da ima malo dijete. Ona je žena koja ima velike ambicije, a nova pjesma koju je objavila samo je uvertira za sljedeće korake u njezinoj glazbenoj karijeri. Upravo oni, koji su toliko talentirani i uspješni time potiču i mene da dajem svoj maksimum i da uvijek budem najbolja verzija sebe. Za Hanu mi je posebno drago to što ne želi biti "mainstream", nego je svoja i ima svoj stil. Sretna sam zbog nje i ima moju najveću podršku – kaže lijepa Domenica koja nam je otkrila i jesu li njih dvije smanjile druženje s obzirom na to da se Hana prošle godine ostvarila u majčinskoj ulozi.

– Na naše prijateljstvo i druženje nije utjecalo to što Hana ima dijete, zapravo se družimo kao i prije. To što ne objavljujem na Instagramu naša druženja i detalje, ne znači da se manje družimo. S ljudima s kojima se zapravo najviše družim, s njima najmanje objavljujem fotografije na društvenim mrežama. Kada dođem s puta, ona i Alba su mi prva stanica kojima se rado dođem javiti. Hanu gledam kao na svoju sestru, a pogotovo sada kad ima svoju kćer Albu - zaključila je pjevačica.

