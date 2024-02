Domagoj Novokmet: Zvuči kao fraza, ali novinarstvo se uistinu živi 24 sata dnevno

Iza Domagoja Novokmeta 30 je godina televizijskog staža u kojem je prošao sve stepenice u ovom poslu, a zadnjih sedam godina član je redakcije N1 televizije. U emisiji Newsroom s kolegama i kolegicama analizira najvažnije događaje tog dana te uz pomoć gostiju gledateljima rasvjetljavaju brojne afere, pravosudne i korupcijske priče... Gledatelji, ali i struka njihov trud i rad cijene pa ne iznenađuje što je Domagoj Novokmet nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine.

Koliko vas je iznenadila i razveselila nominacija za Večernjakovu ružu?

Bio sam ugodno iznenađen. Svaka nominacija čovjeku je poticaj u onome što radi i meni je ovo veliko priznanje, ali je i veliko priznanje za cijeli tim Newsrooma i za cijelu redakciju. Mi radimo u nešto drugačijim uvjetima od "free to air" kompanija, vezani smo uz kabelske korisnike i nekako nam je uvijek puno dragocjenija povratna informacija publike i struke kada prepozna naš rad. Nadam se da ćete i vi u Večernjaku biti zadovoljni što ste ovom nominacijom izazvali sreću mnogih i razveselili ne samo mene nego i moju obitelj, prijatelje i kolege u redakciji. To je bio dobar početak nove godine.

Tko je vrijedni tim Newsrooma ispred i iza kamera?

Vrlo smo mala, polivalentna redakcija u kojoj svi radimo sve. U Newsroomu ispred kamere smo kolegica Anka Bilić Keserović i ja, a iza kamere najviše se oslanjamo na kolegicu Ivanu Tarić kao producenticu, a s nama su u najužem timu Vanja Kranic i Jelena Juričić. Naša emisija je kao i sve u dnevnom novinarstvu; nova borba, novi izazov i novi stres svakoga jutra i najčešće ogroman val zadovoljstva u 18 sati kada izađemo iz studija i kada možemo reći da smo dali maksimum od sebe i da smo gledateljima dali ono što je naš posao. Naš posao unutar Newsrooma je da gledateljima analitički sagledamo dan koji je često iznimno politički užurban. Zadatak nam je da odemo korak dalje i pohvatamo vijesti koje su obilježile dan i da im u kratkom vremenskom periodu pružimo dodatnu vrijednost kroz analize stručnjaka uz čiju pomoć određenu temu stavljamo u složeni kontekst, pogotovo kada je riječ o temama koje su vezane uz pravo, gospodarstvo i korupciju, jer su to kompleksne priče i za nas novinare koji ih pratimo iz dana u dan, a kamoli za gledatelje koji se povremeno s njima susretnu. Moram spomenuti i našeg grafičkog dizajnera Brunu Marina koji nam je dragocjen suradnik, jer bez njegovih vještina ne bi bilo naših brojnih mapa uz pomoć kojih gledatelje pokušavamo provesti kroz labirint često zamršenih slučajeva, afera i političkih i pravosudnih priča.

Kako u užurbanim danima kada se dogodi neka nepredviđena situacija uspijevate dovesti goste na vrijeme i kako tada sve posložite u kratkom vremenu?

Izreka kaže, kad nešto jako želiš, onda se i svemir uroti da to tako i bude, otprilike je to formula. Znam da zvuči kao izlizana fraza, ali vjerujem da je novinarstvo poziv utoliko što si zbilja 24 sata u tome. Svaki svoj dan i na godišnjem i praznicima počinjem čitanjem domaćeg i stranog tiska te sam tako pripremljen u svakom trenutku. A zašto se svemir uroti? Zato što uz dobro planiranje uspijevamo na vrijeme predvidjeti teme koje će obilježiti taj dan i pripremimo se za njih. Kada se dogodi neki breaking news, dogodi se svima, ne samo nama. Zapravo su posebno zabavni dani kada se dogodi da u popodnevnim satima rušite koncept cijele emisije.

Sjećate li se nekog takvog dana iz prošle godine, kada je ujutro izgledalo sve dosta jasno, a onda je sve palo u vodu?

Bilo je zanimljivih trenutaka koji su obilježili prošlu godinu. Više nas iznenadi tajming nego sam događaj jer riječ je o temama koje pratimo intenzivno i stalno, a neke od tih tema smo i razotkrivali. Primjer toga je afera "plin za cent", koju smo mi otvorili i koja je došla do svog vrhunca kada je Sabor izvanredno zasjedao zbog nje tijekom ljeta. Naša novinarska sreća je što imamo iznimno dinamičnu političku situaciju u zemlji, pa onda svako toliko padne neki ministar i dogodi se neka afera što je veliki izazov za novinare i traži brzu reakciju. Ima i situacija koje mi nisu drage, a to su one kada se dogode velike tragedije... Što prije biti na terenu, što prije donijeti ključne informacije i imati istovremeno profesionalni odnos koji neće skliznuti u žutilo te u razvlačenje ili zlorabljenje žrtava – to je najveći izazov s kojim se dosad uspješno nosimo.

Ove godine nas očekuje superizborna godina, koliko ste na N1 već spremni za to?

Ovo je THE godina i svi smo toga mentalno svjesni. Sjećam se 2021. godine kad smo se kolega i ja dogovorili da radimo specijal za njemačke izbore. Na početku je bilo stotinu pitanja kako ćemo to izvesti, ali smo to odradili i gledateljima smo dali neku dodatnu vrijednost. Nakon toga smo radili duple specijalke kada su u istom danu bili izbori u Mađarskoj i Srbiji, odnosno u Francuskoj i Sloveniji. Odradili smo specijalku i za američke izbore gdje je bio izazov vremenske zone, i to doživljavamo kao nove izazove s kojima se hvatamo u koštac. Najveći izazov nam je što smo s jedne strane jako mala redakcija i s druge strane smo si zadali ambiciozne ciljeve i gledatelje smo navikli da se to od nas očekuje.

Ove godine obilježavate i svojih 30 godina rada na televiziji, što se sve promijenilo u televizijskom svijetu od vašeg početka?

U jesen '94. prošao sam audiciju za voditelja i novinara tinejdžerske emisije na HRT-u i tada je počeo moj televizijski put. Svašta se promijenilo u tih 30 godina, internet i društvene mreže donijeli su velike promjene kao i napredak tehnologije. Recimo, sada za javljanje uživo od opreme moramo imati jedan uređaj koji je veličine školskog ruksaka, a kada sam počeo raditi, za javljanje uživo morali su se postavljati optički releji, onda su se nešto kasnije koristila satelitska kola čiji je rad puno koštao, a danas je tehnologija pristupačna i, kada su neke dramatične i iznenadne situacije, možemo se javiti i snimiti mobitelom ako nema druge opcije. Za novinare su izazovi uvijek veliki jer oni nisu samo tehnološki definirani.

Uspijevate li ostaviti posao na poslu ili se i doma priča o poslu s obzirom na to da je i vaša supruga novinarka?

Supruga i ja volimo planinariti i odemo često na izlete na kojima se odvojimo od informacija. Čovjek mora imati ispušne ventile i naći načina da napuni baterije. Slobodno vrijeme sa suprugom i sinovima puni mi baterije da mogu biti zadovoljan. Važno je biti zadovoljan u životu i time se nastojim voditi privatno i poslovno – posložiti stvari da si sretan. Uvijek sam tako donosio poslovne odluke i nikada nisam požalio. Onog dana kada više ne budem sretan i zadovoljan ovim poslom prestat ću ga raditi.

Stižete li nam na dodjelu Večernjakove ruže 22. ožujka u HNK?

Naravno, vidimo se na moj rođendan na dodjeli Večernjakove ruže.