Božidar Domagoj Burić: 'Ovo je predivna nagrada koju sam oduvijek priželjkivao'

U kategoriji TV emisija godine Večernjakovu ružu sinoć je osvojila serija ''Doba uskoka'', a nagradu je preuzeo autor serije Božidar Domagoj Burić s kojim smo razgovarali nakon dodjele, a s nama je podijelio dojmove kako se osjećaja kao pobjednik ove prestižne nagrade.

Čestitke na osvojenoj Ruži!

Hvala lijepo. Ovo je zbilja predivna nagrada koju sam si oduvijek priželjkivao, a sada se konačno i ostvarilo.

Ružu vam je dodijelio Vakula koji se također pojavljuje u seriji.

Supruga mi je odmah rekla kada je vidjela Vakulu da je to neki znak.

Nije bio jednostavan i lak posao napraviti jednu ovakvu seriju, o jednom periodu koji možda i nije dovoljno poznat.

Upravo tako! To je zapravo bio jedan od glavnih razloga zašto sam uopće seriju i namjeravao napraviti, upravo zato što se o tom djelu naše povijesti jako malo zna. Ja kao profesionalni povjesničar i profesor povijesti po struci, o tome nismo puno govorio na fakultetu, pa mi je to bio pravi izazov. Ideju mi je zapravo dao moj prijatelj koji je podrijetlom Senjanin. Kada sam završio ''Dubrovačku republiku'' razmišljao sam što sada, koju ću iduću seriju, a on mi je rekao da napravim o senjskim uskocima što se meni odmah učinilo kao sjajna ideja. Znam o tome nešto kao povjesničar, no stvarno imam osjećaj da ne znam dovoljno. Pretpostavljao sam da ''običan gledatelj'' sigurno o tome ne zna ništa pa bi to svakako moglo biti zanimljivo. Kada sam počeo čitati i kada sam vidio sve te fenomenalne anegdote, shvatio sam da je to stvarno jako duhovita povijest.

Što vam je bilo najzanimljivije što se saznali?

Najzanimljivije mi je bilo vidjeti kako su oni provodili svoje gerilske taktike. Oni su bili ne samo genijalni strateški, nego su bili i duhoviti te su toliko puta ''namagarčili'' Venecijance, čak i više nego Turke koji su im zapravo bili jaki neprijatelji. Venecija je bila velesila tadašnjeg vremena, a uskoci su bili nekoliko malih postrojbi, a te male postrojbe su uspjele gotovo cijelo jedno stoljeće biti trn u oku svim velikim silama, tako da je to zbilja jedan fenomen koji je zaslužio ekranizaciju. Baš mi je bilo drago da smo mi bili prvi koji su to napravili i vjerujem da će to uskoro ići i van, na strane televizije.

Sigurno već imate ideje za nove projekte.

Ne samo ideju, nego je već i odobreno. Doduše koronavirus nas je zaustavio, no ja sam već prije dvije godine napisao i bio spreman krenuti. Dvije godine smo čekali, ali počinjemo u travnju. Drago mi je najaviti seriju o caru Dioklecijanu koji je kao što znamo nama Hrvatima važan kao prvi Splićanin, a cijeloj Europi kao jedan od najvećih careva koji je produžio život Zapadnom rimskom carstvu za barem 150 godina.

Gdje ćete čuvati ovu nagradu?

Doma naravno. Negdje na najvidljivijem mjestu.