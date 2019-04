Domaća glumica kao balerina: Biste li je prepoznali?

Ova s osebujnom frizurom u sredini sam ja😅...na #internationaldanceday kao naklon mojima @emilijasoric @novkovicnovak ... i svim profesionalcima!Njih dvije i dalje prelaze prag boli klasičnog baleta,za ljepotu svake izvedbe,za savršenstvo svakog pokreta! S probe za našu prvu predstavu “Giselle” kao članice baleta HNK Zagreb...baš smo bile klinke @emilijasoric 😌 . . . #tbt #ballet #giselle #1987 #actresslife #bojanagregoricvejzovic

