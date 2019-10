Djevojke kolutale očima, pao je i oprost, a Danijel poručio: 'Znam da nećeš zažaliti'

Putovanje petero farmera međunarodne sezone 'Ljubav je na selu' došlo je kraju, a Marijana je nastavila farmerima i kandidatima puštati kratke videosažetke njihovih avantura.

Na red je došla Njemačka. ''Kako jedan duhovnjak, koji vodi jedan minimalistički način života, odabere na kraju jednu seksualnu privlačnost?'' podbola je Domina Marijana, no konkretan odgovor nije dobila. Sonja je komentirala da je Domino prilično sebičan, a Barbara je o farmeru rekla da ne razmišlja što će reći te kako će to djelovati na drugu osobu.

Foto: RTL

U ime djevojaka Sonja je odlučila Dominu uručiti dar – barbiku i maketu bicikla! ''Ugodno sam se iznenadio s jedne strane, a s druge strane su me opet htjele malo bocnuti. Poklonile su mi barbiku, što znači da nijedna živa žena nije za mene'', smijao se Domino i rekao da je sretan. ''On je krivo shvatio moju poruku i on je sretan zbog bicikla kao malo dijete koje je dobilo igračku'', komentirala je Sonja. ''Ako bih pristao ponovno na ovakvu igru, ne bih išao sa ženama koje su starije od 40'', zaključio je Domino.

Na red je došao videoprilog iz Čilea, a nakon sažetka Marijana je zaključila da Darinku dečki baš i nisu slušali, osim Ive. ''Ivo je mamino dijete, a tada je bio Darinkino dijete'', smijala se Darinka te dodala da nije razumjela baš sve šale svojih odabranika jer takvih šala nema u Čileu. Marijana je upitala Ivu boji li se da će sad biti proglašen papučarom. ''Ne mora značiti da je čovjek papučar ako sluša ženu'', rekao je Ivo, a salom se prolomio ogorman aplauz od strane ženskih kandidatkinja. Također, Ivo je otkrio da ga je Darinka promijenila jer je zbog nje promijenio prehranu. ''Nema više bureka!'' kazao je.

Foto: RTL

Prilog iz Australije nije prošao bajno, a djevojke su cijelo vrijeme kolutale očima. Jack je i dalje sjedio za stolom s Marijanom. Ana je komentirala da si Jack i Marijana odgovaraju. ''Ja ću samo reći da je našla krpa zakrpu'', zaključila je Ana. Marijana je upitala Tinu što misli o svemu. ''Iznenađena sam da je Jack našao ipak neku novu ljubav. Bio bi red da je sjeo s nama za stol'', rekla je Tina, dodajući da joj se nije svidio Jackov odabir. ''Ja neću nikoga ponižavati. Dao sam sve od sebe i šansu svakoj da se dokaže i ona se dokazala'', rekao je Jack o Ani te se osvrnuo na poljubac između nje i Daniela. ''Kako to da si uopće odabrao Anu za romantično putovanje?'', upitala ga je Marijana. ''Svaka osoba ima pravo na drugu šansu, a ona je svoju potrošila'', rekao je Jack.

''Jack je osoba koja zna sve o meni, o mojem životu, i kao takvu me i cijeni'', otkrila je potom Marijana o svojoj novoj australskoj ljubavi.

Foto: RTL

Daniel je pak odlučio razgovarati s Dunjom koja je nakon priloga iz Ekvadora promijenila mišljenje o njemu. ''Mislio sam da će biti bolje, ali nakon što sam vidio njezine reakcije na neke od scena, vidio sam da neće biti dobro'', rekao je Daniel te je upitao hoće li mu dati drugu šansu. ''Nisam sigurna što da mislim'', rekla je Dunja. ''Mislim da bi trebala uzeti malo vremena i nemoj donositi ishitrene odluke ili mijenjati to što osjećaš zbog onog što vidiš i čuješ. Gledaš stvari iz samo jedne perspektive'', pokušao joj je objasniti Daniel.

Dunja je priznala da je on prvi kojeg je poljubila . ''Osjećam se kao budala jer mi uopće o Tanji nisi prije rekao'', ozbiljna je bila Dunja te mu rekla da će mu možda i dati drugu šansu, ali da mora znati da ona nije kao Tanja. ''Znam da nećeš zažaliti!'' bio je presretan Daniel i odletio joj u zagrljaj. ''Na kraju sam naučio lekcije koje ću pamtiti do kraja života. Uvijek je vrijedno nešto naučiti bez obzira koliko boli'', zaključio je Daniel.