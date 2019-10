Ugrizi na vratu farmera: 'Možda se ne sjeća svega, ali zadrtost je bila u pitanju'

Došlo je vrijeme za završni tulum farmera i farmerice te njihovih odabranika.

Svi su se okupili na imanju pokraj Zaprešića, a Domino je ekipu zabavljao uz bazen, svirajući gitaru. Djevojke su ispitivale Daniela kako to da se na kraju pojavio s Dunjom, a ne s jednom od svojih djevojaka, ali objasnio im je da mu se Dunja otpočetka sviđala, no nije im se mogla pridružiti.

Ana je pokušala provocirati Daniela govoreći mu da je do nedavno Tanja bila njegova kraljica, no Daniel se nije dao smesti i nastavio se grliti s Dunjom u bazenu, gdje su završili svi osim Jacka. ''Što se izoliraš, jesi li došao iz Australije da bi sad sjedio u ćošku?'', upitala ga je Barbara, a on je rekao da mu se nije svidjela njihova vrsta zabave.

Ana je provocirala i svog farmera Jacka, što su i drugi primijetili. ''Što ću ja sad kukati? Nije ona jedina koju sam volio, neće biti ni zadnja!'' zaključio je Jack.

Cure su poželjele da im momci naprave roštilj, no na kraju su Ana i Antonija same odlučile pripremiti ručak jer dečki nisu bili zainteresirani. Kad su ispekle meso, djevojke su nazdravile, a Ana je rekla da nazdravlja za Srećka i Antoniju te za svog dečka koji je čeka u Zagrebu! Antonija ju je upitala što se dogodilo na Rabu između nje i farmera. ''Rekla sam mu da to za mene nije romantično putovanje i da možemo biti prijatelji. I prvo je bilo OK, ali vidim da mu je to teže palo jer me danas uopće nije pozdravio kad me vidio. Htio mi je reći i da me voli, ali sam ga prekinula na vrijeme'', prisjetila se Ana.

Curama se kod roštilja pridružila i Darinka, a na pitanje hoće li biti što s Ivom, rekla je da su drugačijih karaktera. ''Misliš li se da se zaljubio u tebe?'', upitala je Darinku Ana. ''Ne znam i, iskreno, baš me briga'', rekla je Darinka.

Za vrijeme ručka, Jack se nije pojavio za stolom, a većina je komentirala da to nije u redu od njega. Bez obzira na farmerovu odsutnost, ostatak ekipe odlično se zabavio za stolom.

I nakon roštilja Jack je nastavio biti ljutit na Anu pa je tako odbio sudjelovati u igri koju je Barbara osmislila za sve, i tu je nastala svađa. Jutro nakon veselog tuluma Marijana je posjetila farmere i njihove odabranice, a Dunju je upitala što joj se sviđa na Danielu. ''To što je tako uporan'', smijala se Dunja.

Marijana je upitala što se sinoć dogodilo između Ane i Jacka, a Australac je komentirao da se nisu posvađali. ''Možda se ne sjeća svega, ali zadrtost je bila u pitanju'', rekla je Ana. Potom je Marijana upitala Jacka odakle mu ugriz na vratu, no Jack to nije želio otkriti.