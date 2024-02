Djevojčica koja će predstavljati Hrvatsku na Sanremu: 'Ako je Michael Jackson napravio karijeru sa 11, zašto ne mogu ja?'

Zoe Šestan, 12-godišnjakinja iz Pule, predstavljat će Hrvatsku na Sanremo Junior festivalu u travnju. Zoe je do sada imala preko 60 solističkih nastupa te je osvojila brojne nagrade na domaćim i svjetskim festivalima.

Kako je došlo do sudjelovanja na Sanremu Junior?

- S obzirom na to da smo mama i ja znale da se radi o vrlo skupom natjecanju, vagale smo do zadnjeg trena oko prijave. Iako se pjevači spremaju uz stručnu poduku i po nekoliko mjeseci, mi ne jer u Puli nitko ni ne podučava individualno suvremeno vokalno izvođenje. Odlučile smo u zadnji čas igrati na sve ili ništa, u jedan dan smo odabrale pjesmu. Iz prve nisam ništa mogla izvesti tehnički, ali mi je mama objasnila da pjesmi treba prići na skroz drugi način i pronaći njenu emocionalnu veličinu. Probala sam šest puta i jednu od tih snimki smo poslali. Nakon nekog vremena javili su mi da sam prošla.

Kako teku pripreme za nastup?

- Doslovno u autobusu za Zagreb je mama još organizirala financije. Bilo je jako napeto jer su rokovi jako kratki. Sad krećemo raditi na samom nastupu. U petak sam imala prvi trening s jazz pjevačicom Lelom Kaplowitz. Do kraja školskih praznika imat ćemo probe uživo, a onda online. Nastupit ću u pratnji 32 člana orkestra i pjevat ću pjesmu Cynthije Erivo "Stand Up", iz filma "Harriet". To je balada s elementima gospela i ja je vidim kao crnu i bijelu, kao pjesmu tišine i krika, ogromna je i uzbudljiva. Jako me motivira jer predstavlja nadu, a mnogi mladi diljem svijeta koji ratuje trebaju tu nadu.

Kako vježbaš svoj glas i koji glazbeni žanr najviše voliš?

- Radim različite vježbe upjevavanja koje sam naučila tijekom prijašnjih priprema od mojih tadašnjih učiteljica Petre Antolić i Valerije Nikolovske. Nakon upjevavanja, pjevam melodiju na različite načine pa tek onda tekst. Najviše volim rock, funk i pop, a najbolje mi leži sve što proizlazi iz R&B-a.

Njena majka Rosana misli da manjak festivala za mlade leži u tome što umjetničko stvaralaštvo mladih nije baš zastupljeno. - Mladi se moraju u svim poljima jako truditi da bi šire promovirali svoje uspjehe, neovisno je li to u domeni sporta, STEM-a ili umjetnosti. Nekako mislim da ih se dosta minorizira u smislu da je to neka amaterska slobodna aktivnost poslije škole, a to nije točno. Vani se više do toga drži i zajednica dosta ulaže u te ljude. Kod nas to najčešće ostane na nekom lokalnom događanju. Vani je to veće, kandidati dolaze iz različitih zemalja, selekcije su oštrije i onda se osjećate da se natječete u vokalnoj eliti. Nije motivirajuće skupljati kipiće i hvaliti se svojim uspjesima, to je bez veze. Treba stvoriti ozbiljnije prilike koje će donijeti i ozbiljniji napredak.

Kako financijski izdržavate brojna natjecanja?

- U startu pokušavamo nemoguće. Ja cijeli život kroz prozor svoje sobe gledam u Pulsku Arenu i odlučila sam se kao gladijatorica boriti za svoj život, a moj život je pjesma. Imam sreću što su u Istri i Puli prepoznali moj talent i odlučili mi pomoći. Ako su Michael Jackson i Stevie Wonder napravili karijere s 11, zašto ja ne bih mogla isto?! Naši prijatelji u inozemstvu su u mojoj dobi već zvijezde. Ovaj glazbeni put za San Remo do sada su pomogli: Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije, tvrtke Samarcanda, Bi Holiday odnosno Bi Village, Eurovilla te niz prijatelja, uz podršku udruga SGK Čarobna frula i Cirkuska Nit. Ponosna sam što osjećam to zajedništvo jer na natjecanja ne idem predstaviti samo sebe nego i moju domovinu, a iznad svega moju Istru, Grad Pulu te dobre ljude koji mi pomažu.

Planiraš li snimati svoje autorske pjesme?

- Planiram jer bi to bio pravi nastavak tog puta, ali opet trebaju nam financije. Prvu pjesmu već imam, a moj prijatelj bi snimio i spot. Ono što mi još treba je rock producent pa ih pozivam da mi se jave jer bi mogli napraviti pravi boom.

Kako organiziraš svoje obveze s obzirom na natjecanja i školu?

- Odlična sam učenica šestog razreda OŠ Šijana u Puli. Sviram klavir i gitaru te stalno pjevam za sebe. Veći problem je kad se vratim s natjecanja jer imam za naučiti paralelna gradiva, nešto što su moji iz razreda pisali u testu dok sam bila na putu, a koje sam dijelom slušala, ali i ono još novije gradivo koje će tek biti u testu i njima, a koje su oni učili dok mene nije bilo i uopće ga nisam slušala. Iako je teško, uspijevam u tome.

Planiraš li se okušati i na Eurosong Junior pozornici?

- To mi je najveći cilj što se tiče pjevačkih festivala. Koliko znam, HRT je članica EBU-a koja organizira natjecanje, ali mi ne sudjelujemo odavno u tome i to mi je užas. Zadnjih godina sam pratila natjecanja u Armeniji i Francuskoj te mislim da je to vrhunsko događanje u kojemu bi mogla sudjelovati i Hrvatska. Osim toga, Zoe razmišlja o uvođenju Dore Junior. - Kad bi se Hrvatska vratila na ESC Junior, onda bi Dora Junior bila dobra stvar da se odluči tko će predstavljati zemlju i mislim da je to jako dobra ideja.

Kakvi su ti planovi za dalje?

Želim ići dalje, želim imati što više mogućnosti da učim od ljudi koji znaju više od mene. Želim biti najbolja verzija sebe i na kraju biti motivacija mladima da ne odustaju, da idu dalje bez obzira na okolnosti. Neka idu do vrha, tamo idem i ja!

