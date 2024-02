Prekipjelo joj je! Lepa Brena zaustavila je koncert zbog jedne osobe: 'Radiš to već dva sata'

Pjevačica Lepa Brena rasprodala je tri koncerta u Areni Zagreb, a nedavno je najavila i četvrti. Taj koncert trebao bi se održati 10. prosinca 2024. godine. Lepa Brena drugu zagrebačku Arenu rasprodala je u samo dva dana.

A što možete očekivati na koncertu Lepe Brene ako ste već kupili kartu može se vidjeti u videu koji je prije nekoliko dana postao viralan. Brena je poznata po tome da na svojim koncertima pršti od energije i obožava svoju publiku koja s njom u glas pjeva sve njene hitove, no postoji i nešto što i nju može izbaciti iz takta.

Naime, snimak s koncerta postao je viralan jer je u jednom trenutku Brena zaustavila koncert na kojem je razdragano pjevala i plesala zbog poruke jednog fana koji joj je natpisom na mobitelu pokušao dati do znanja da želi da pjevačica otpjeva baš tu pjesmu.

- Ne vidim. Držiš telefon dva sata, ali kako očekuješ da ja vidim što piše na tvom telefonu? Vas deset drži telefon, kako očekuješ to? Pa ne radimo želje, čestitke i pozdrave, radimo, pjevamo koncert - poručila mu je Brena.

@estradne.istine Lepa Brena malo popizdila i napala obozavatelja Ali je Kraljica i dalje ♬ original sound - estradne istine

Podsjetimo, pjevačica se javila kada je najavila četvrti koncert u zagrebačkoj Areni.

VEZANI ČLANCI:

– To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju i koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku – poručila je Brena svojoj publici koja je, sudeći po reakcijama i interesu za karte, s nestrpljenjem iščekuje.

– U Zagrebu mi je uvijek lijepo. Ne preostaje nam ništa drugo nego da otvorimo i treću Arenu, vidimo se i 9. prosinca! - najavila je.

Glazbena legenda prisjetila se i stihova svoje kolegice:

– Kako kaže Doris Dragović? Malo mi za sriću triba? – rekla je i zapjevala njezin hit u eteru Extra FM-a.

Podsjetimo, Brena je nastupom na spektakularnom četvrtom koncertu Aleksandre Prijović izazvala delirij kod publike, koja je uglas pjevala njene hitove.

GALERIJA Pogledajte kako se Severina mijenjala kroz godine

– Dobra večer. Ne mogu sakriti radost i uzbuđenje što pjevam ovdje s Aleksandrom – poručila je Brena.

– Najveći aplauz za najveću ikada. Vi ste uvijek bili dobri i podržavali ste me i savjetovali kao da sam vaše dijete. Jako sam sretna što imam priliku živjeti u vašem vremenu – poručila je emotivna Prijović.

– Hoćemo onu našu omiljenu – upitala je Brena nakon čega su zapjevale "Poželi sreću drugima", a cijela Arena je nakon pjesme skandirala Brenino ime. Zatim je uslijedio hit "Čik pogodi". Ni u ponedjeljak publika u zagrebačkoj Areni nije štedjela ni glas ni noge.

– Kako ne bih podržala moje Aleksandru i Filipa? Filip je u kratkom vremenu postao jedan od najboljih producenata na ovim prostorima i njih dvoje su napravili veliki posao u cijeloj regiji – kazala nam je Brena i prisjetila se kako je Aleksandru na početku karijere, još dok nije ni upoznala Filipa Živojinovića, vodila na koncert u Bugarsku, da upija atmosferu i vidi kako je nastupati pred 12 tisuća ljudi.

VIDEO Đokovićeva majka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili da vjerujem u Boga