Divlja prošlost princeze Sofije! Pozirala u toplesu, ljubila porno divu, a u noćnom klubu je upoznala princa

Čestitke sa svih strana pristižu 45-godišnjem švedskom princu Carlu Philipu i njegovoj šest godina mlađoj supruzi princezi Sofiji, koji čekaju svoje četvrto dijete i deveto unuče švedskog monarha Carla Gustava XVI.

U službenom priopćenju švedskog dvora javnost se s velikim zadovoljstvom obavještava da će supružnici u veljači četvrti put postati roditelji, te da princeza trudnoću odlično podnosi i zbog drugog stanja zasad nema namjeru otkazivati ili mijenjati svoj predviđeni raspored i obaveze.

Ono što je zanimljivo jest kako se princeza Sofia odlično snašla na kraljevskom dvoru otkako se prije devet godina udala za princa Carla Philipa. Nosi skromne haljine do poda, pozira s tri sina, a za vrijeme pandemije radila je kao medicinska sestra. No, njezina prošlost šokirala je javnost. Ranije je bila partijanerica koja je pozirala i u toplesu, davala intervjue o ljubljenju ženskih porno zvijezda na zabavama, piše Daily Mail. Poznatija kao Sofia Hellqvist u dvadesetima, zaposlila se kao model. Na jednoj od prvih gaža nosila je kamuflažno donje rublje sa živom zmijom omotanom oko vrata, koja joj je prekrivala grudi. S obzirom na to da je bila apsolutni hit među čitateljima magazina Slitz, namijenjenog inače samo muškarcima, godine 2004. osvojila je titulu Miss Slitz.

Tada je započela i njena karijera u reality emisiji “Paradise Hotel”. Mladi i privlačni samci međusobno su dijelili hotelsku sobu kako bi vidjeli “što će se dogoditi”. U jednoj epizodi, skinula se u toples kako bi ju izmasirao muški natjecatelj. Nakon toga se preselila u New York gdje je studirala računovodstvo i postala poznata na party sceni. Vodila je blog na kojem je detaljno opisivala zabave s poznatima poput glazbenika Diddyja i glumca Marka Wahlberga.

- Biti žena u NY je prednost. Nemojte ovo pogrešno shvatiti, ali muškarci ovdje žele zadovoljiti - glasio je jedan post na blogu, kako prenosi britanski Daily Mail. U New Yorku je upoznala i “kraljicu pornografije” Jennu Jameson s kojom se navodno poljubila. - Završile smo na istoj zabavi kao i Jenna. Prišla mi je i rekla da sam jedna od najslađih djevojaka koje je ikad vidjela. Htjela je da sjedim s njima - rekla je princeza za magazin Slitz. Pet godina nakon pojavljivanja u reality emisiji, Sofia je upoznala Carl Philipa u noćnom klubu u Stockholmu. U roku od godinu dana, par se preselio u Djurgården u Stockholmu, gdje još uvijek žive u vili Solbacken.

Ubrzo su se počeli zajedno pojavljivati ​​na kraljevskim događanjima. Pričalo se da ju je švedska kraljica Silvija smatrala neprikladnom. U Švedskoj je nastavila studij, pohađajući kolegije na Sveučilištu u Stockholmu o globalnoj etici, rodu i međunarodnim odnosima. Govoreći 2013. godine o svojoj skandaloznoj prošlosti, Sofia je odbacila sve kritike. - Za mene je to prilično dosadno, dogodilo se prije deset godina i nastavila sam sa svojim životom. Ali bez kajanja, iskustvo oblikuje čovjeka - piše Daily Mail.

Naime, danas, kada je burna prošlost iza njenih leđa, veliki dio vremena provodi u dobrotvornoj organizaciji koja se usredotočila na pitanje o sigurnosti mladih na internetu, kao i veće razumijevanje osoba s disleksijom.

