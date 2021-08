Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"

Glazbenik Dino Jelusić (29) prijašnjih mjeseci živi svoj san. Nakon što je proteklih godina nastupao širom svijeta sa skupinom Trans Siberian Orchestra, nedavno je objavljeno kako je postao član grupe Whitesnake, jedne od najvećih rock grupa u povijesti glazbe.

- Kod mene euforija, tuga i sreća traju samo prvi dan, a onda se mogu na sve naviknuti. Whitesnake nije prva velika u koju sam pozvan. Naravno da mi je bilo "wow" kada je to objavio David Coverdale objavio, no kroz koncerte s Trans Siberian Orchestra postalo mi je to normalno, shvatio sam kako smo svi ljudi - kazao nam je Dino Jelusić u Podcastu Večernjeg lista. Jelusić je tako ostvario svoj san, no za puno ljudi u Hrvatskoj je još uvijek "onaj mali koji je pobijedio na Dječjem Eurosongu i gledao Sanji u sise".

- Nevjerojatno je da ljudi sve o meni mogu saznati u pet minuta, ali ne žele. Imam toliko skrivenih dragulja iza sebe, albuma koje sam snimao sa stranim izvođačima, koje mnogi otkriju tek nakon sedam godina. Ali, lakše im je reći - haha, Dino je gledao Sanji u sise ili "trash party, Ti si moja prva ljubav". Prije me to diralo kao nekog tko se bavi umjetnošću to diralo, no sada zaboravim za pet minuta - iskreno će Dino. Što nam je još kazao u iskrenom razgovoru, pogledajte u Podcastu Večernjeg lista: