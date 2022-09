Demi Moore (59) zapalila društvene mreže fotkom u bikiniju, pokazala je besprijekornu liniju: 'Božanstvena'

Američka glumica Demi Moore (59) na Instagramu se pohvalila novim fotografijama i još jednom pokazala svoju besprijekornu liniju.

Demi je objavila fotografije na kojima je pozirala u bijelom bikiniju koji je naglasio njezinu vitku figuru, a mnogi bi se složili kako je teško povjerovati da će glumica uskoro proslaviti 60. rođendan.

-Upijanje sunca u zadnjim danima ljeta- napisala je ispod objave, a ubrzo su se javili brojni pratitelji te joj uputili komplimente na račun izgleda.

''Ljepotica'', ''Oduševljena sam'', ''Uživaj'', ''Divna'', ''Ljepotica'', ''Savršena'', ''Kakvo tijelo'', ''Čudesna'', ''Predivna'', ''Kakva žena'', ''Božanstvena'', ''Sjajno'', samo je dio komentara.

Glumica je nedavno potvrdila vezu s 13 godina mlađim švicarskim chefom i vlasnikom restorana Danielom Hummom, a vezu je nedavno službeno potvrdila objavivši zajedničku fotografiju na Instagramu.

Moore je podijelila nekoliko fotografija s njihovog nedavnog putovanja u Pariz zajedno s voljenim psom Pilafom. Na jednoj od fotografija vidi se Daniel kako je ljubi u čelo. Također je podijelila snimke na kojima uživaju u teniskom meču na French Openu u Parizu.

Podsjetimo, Moore je u braku s Bruceom Willisom bila od 1987. godine do 2000., a prije njega imala je još jednog supruga - Freddyja Moorea, s kojim je bila pet godina. Nakon Willisa sreću je pronašla s glumcem Ashtonom Kutcherom s kojim je u bračnu luku uplovila 2005. godine. No, ni to nije ispalo kako su željeli stoga su se rastali 2013. godine, a glumica od tog razvoda s javnosti ne dijeli više partnere, iako su je povezivali s mnogima.

Humm je, s druge strane, poznat po druženju sa slavnima poput Meghan Markle i Lauren Powell Jobs, a par je prvi put snimljen početkom ožujka u prvim redovima na reviji modne kuće Chloe tijekom pariškog Tjedna mode.

