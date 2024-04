Dejan Cerovec točno odgovorio na svih 12 pitanja u 'Jokeru' i osvojio 15.000 eura

Predsjednik Hrvatskog kviz saveza, organizator pub kvizova i IT-evac Dejan Cerovec iz uzbudljivog kviza ''Joker'' otišao je kući s maksimalnim iznosom od 15.000 eura! Taj je iznos dosegao već na šestom pitanju i branio ga do samoga kraja. Točno je odgovorio na svih 12 pitanja. Ovaj 39-godišnjak iz Zagreba u ''Joker'' je došao u pratnji svog prijatelja, također kvizaša, Nikole Pezića.

Upravo je Nikola bio prvi joker kojeg je koristio Dejan i to kao superjoker tek na petom pitanju: Koji je atenski zakonodavac, na vlasti naslijedio strogog Drakona pa poništio gotovo sve njegove zakone? A) Solon B) Tales Milećanin C) Mizon D) Pitak Nikola mu je sugerirao odgovor A i bio je točan.

Maksimalnih 15.000 eura donijelo mu je šesto pitanje, te se više nije spuštao na niži iznos i igru je završio osvojivši najveću nagradu: Tko je 'prizemljio Sunce' u Bogovićevoj ulici u Zagrebu? A) Dušan Džamonja B) Ivan Kožarić C) Vojin Bakić D) Antun Augustinčić Dejan je znao da je točan odgovor B.

Dejan je putovao u Meksiko gdje je degustirao tekilu, pa mu odgovor na pitanje, koje ga je još više približilo cilju, nije bio stran: Zamislite da se žedni izgubite u meksičkoj pustinji, a znate da ste okruženi biljkom od čijeg se soka proizvodi tekila. Kako se zove biljka? A) pejotl B) plava agava C )meksički kaktus D) plantus tequilas Točan odgovor skrivao se iz ponuđene opcije B.

No, da nije sve išlo baš tako glatko vidjelo se i na posljednjem pitanju na kojem mu je ostalo još dva jokera te ih je oba potrošio kako bi eliminirao pojedine odgovore na pitanje: Koji je slikar i kipar polubrat slovenskog glazbenika Jana Plastenjaka? A) Slaven Tolj B) Slavimir Futro C) Domen Slana D) Arjan Pregl Dejan je priznao kako ne zna točan odgovor, pa je odlučio koristiti jokere. S njima je najprije eliminirao odgovor A, potom i D. Kada su ostali samo odgovori B i C, Dejan se odlučio za C i točno odgovorio na 12. pitanje te kućio pošao bogatiji za 15.000 eura. ''Ja sam morao nešto odgovoriti, nisam došao ovdje odustajati!'' kazao je.

