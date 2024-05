VIDEO Konstrakta o Baby Lasagni: 'Ljudi vole takve priče, drugo mjesto može biti značajnije od prvog'

Gošća današnjeg video intervjua Večernjeg lista bila je Ana Đurić Konstrakta, srpska glazbenica koja je prije dvije godine nastupila na Euroviziji s pjesmom "In Corpore Sano", a 7. lipnja otvorit će ovogodišnje izdanje Ljeta u MSU u Zagrebu, gdje će pjevati s bendom Zemlja gruva. U razgovoru smo se dotakli njene karijere, Eurovizije, ali i našeg Baby Lasagne. Oboje su došli kao autsajderi na izbore za Euroviziju, i na kraju postali hitovi.

- Sviđaju mi se on i njegova pristojnost. Ljudi vole takve priče, kada iz sjene na pozornicu. To se dogodilo i njemu, ali i meni. To drugo mjesto na Euroviziji često postane značajnije od prvog. On je postao miljenik publike, tako da bih voljela da to ima i veći utjecaj na njegovu karijeru, istaknula je Konstrakta. Što nam je još kazala "umetnica koja mora biti zdrava", pogledajte u videu: