Danijela Dvornik o pokojnom suprugu: 'Kažu da sam Dinu ubila od droge, a život sam mu spasila 500 puta'

Danijela Dvornik, udovica Dine Dvornika i majka Elle Dvornik Pearce, nedavno je završila uređenje obiteljske kuće na Braču u koju se preselila iz Zagreba. O novom životnom poglavlju Danijela je iskreno progovorila u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju u kojem se dotaknula prerano preminulog supruga, ali i unuka Balie i Lumi koje joj predstavljaju najveću radost.

Danijela je bez svog voljenog Dine ostala prije 14 godina, a dok je bio živ bila mu je i lijeva i desna ruka.

- Možda da nisam bila s Dinom, možda bih ja imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena se s tim baćkati, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionirao drugačije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta u danu. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla na ništa drugo usredotočiti. A imala sam te borbe tko sam i što sam, to dođe s vremenom - kazala je Danijela za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 17.07.2008., Arhivska fotografije Dina Dvornika (20.8.1964., Split - 7.9.2008., Zagreb) i supruge Danijele na promociji njegovog zadnjeg spota Hipnotiziran.r"nPhoto Tomislav Miletic/PIXSELL Otkrila je i da su je često nazivali aždajom jer se Dino uvijek izvlačio na nju. - Kada bi netko sjeo i počeo ga pilati npr. nakon koncerta, mi bi već imali uigrani scenarij. Ja bi počela govoriti: “Dino, meni se spava, ja bi išla kući, ajmo doma...”. Tako bih ga spasila od ovih koji ga pilaju, a u očima tih što ga pilaju, bih bila aždaja. Govorili bi: “Ajmeee nije ga tila pustit!”. Oni ne shvaćaju da nama nije bilo zabavno svaku večer, jer mi ujutro imamo svoje obaveze, dok će taj netko ujutro spavati. Onda bi svi govorili: “Daj još 5 minuti, daj još 10 minuti”, a ja bi uzvratila: “Ne može! Idemo ća! Kupi se i idemo!”. Onda bi on rekao: “A šta ću, tako mi je žena rekla, moram ić!” - ispričala je Dvornik pa nastavila:

- Prihvatila sam da misle o meni svašta. Najgori dio tog posla je to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: “Žena ga ubila od droge!” Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge, već od alkohola, od takvih likova. Što bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao me ostaviti kad je htio, ali nije! Milijun njih mi je došlo i reklo: "On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!”. Ali nije Dino bio takav svaki dan. Doma je bio najnormalnija osoba. Druga bi stvar bila kad bi izašli vanka i kad je morao ispunjati očekivanja od drugih ljudi. Sve to ima svoje…- priča Danijela koja žali što njezin Dino nije imao prilike upoznati njihove dvije unuke.

- A sada mi je najljepše biti u ulozi bake. Balie i Lumi su super. Prolazimo sve faze skupa. Sada su već zabavne. Umore naravno, ali imaš osjećaj da to tako brzo sve prolazi. Prihvatim taj svoj umor i psihički i fizički, drago mi je da smo zajedno. Kad sam s njima, posvećena sam im non stop, 24 sata dnevno - ističe Danijela koja uživa u otočkom životu.

- Masa ljudi želi živjeti na otoku. Meni ljudi kažu: “Ti živiš naš san”. Dobro je da ljudi sanjaju i imaju svoje snove…Čekam što će mi život donijeti. Dan po dan. Meni je tako ljepše živjeti, nema onog presinga da nešto moraš- zaključila je Danijela Dvornik.

