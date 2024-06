Dani je odrasla u Kanadi, pa se preselila u Hrvatsku: Evo zašto je odlučila napraviti takav zaokret

Zagrebački festival najstariji je hrvatski festival popularne glazbe, a na njemu smo često upoznavali nova lica, točnije nove glasove. Ove godine predstavilo se nekoliko novih lica, a jedna od njih svakako je Dani Kristina. Mlada je ovo pjevačica čije pravo ime je Danijela Hajdinjak koja se, osim pjevanjem, proslavila i pisanjem pjesama, a imali smo je prilike čuti i u showu "The Voice". Dani je na Zagrebačkom festivalu nastupila s pjesmom "Sama", a za cijelo iskustvo govori da je bilo jako uzbudljivo.

- Biti na pozornici pred domaćom publikom nešto je na što se još uvijek privikavam, pa je naravno bilo treme - priznala je te dodala da pjesma koju je izvela nije autobiografska, iako su sve njezine pjesme do sada bile takve. Pjesmu su za nju napisali Marko i Marija Mihaljević, a ona govori o novim počecima. Reakciju publike opisala je kao prekrasnu, a mnogi su joj poručili da su se pronašli u stihovima. Danijela je svoj glazbeni put započela kao dijete.

- Moja sestra je počela uzimati satove klavira kao mala, i s pet godina sam ju slijedila. Svirala sam klasični klavir 15 godina, a kasnije sam otišla na fakultet studirati glazbu. Moj put kao autorice pjesama slijedio je isti smjer; napisala sam svoju prvu pjesmu s pet godina i nastavila pisati kako sam odrastala, pokušavajući razumjeti svijet oko sebe i zabilježiti priče, osobne i imaginarne. Tijekom tinejdžerskih godina ta ljubav prema glazbi i potreba za pisanjem i stvaranjem pjesama nastavili su se i ne mogu zamisliti vrijeme kada ne bih koristila pisanje pjesama ili glazbu za izražavanje. Do završetka faksa napisala sam gotovo 700 originalnih pjesama, a od tada sam prestala brojati! - otkriva Danijela te dodaje kako je nastala Dani Kristina.

- Budući da sam odrasla u Kanadi i imala puno koncerata u Torontu, mnogim ljudima bilo je teško izgovoriti moje ime, pa sam koristila nadimak kojim su me zvali, Dani, i svoje srednje ime Kristina kako bih došla do imena - govori te dodaje da želi u budućnosti puno eksperimentirati sa žanrovima i stilovima u glazbi, a do sada je objavila već nekoliko pjesama, kao i EP album. Osim glazbe, ima i svoju liniju odjeće za koju govori da je nastala iz želje za stvaranje.

- Kao nezavisna umjetnica u Torontu često sam bila u studiju, stvarajući glazbu, što može biti skupo! Stoga sam stvorila svoju liniju proizvoda kako bi moji slušatelji mogli predstavljati mene i moju glazbu izvan interneta, istovremeno pronalazeći način za zaradu kako bih pridonijela umjetničkim troškovima - kaže te otkriva kako je presjekla kad je u pitanju dolazak u Hrvatsku.

- Uvijek sam osjećala da je Hrvatska moj dom. Teško je to opisati, i iskreno, imala sam problema i s razumijevanjem svojeg identiteta, posebno zbog toga što sam rastrgana između dvije zemlje: jedne u kojoj sam odrasla i druge čiju sam kulturu upila od malih nogu. Bila sam aktivna članica hrvatsko-kanadske zajednice u području Toronta i kod kuće sam uvijek govorila hrvatski jezik, pa sam osjećala neku vrstu privlačnosti prema Hrvatskoj i zaista sam se tamo vidjela. Tako sam, nakon što sam završila fakultet, odlučila isprobati i napraviti taj korak. Sada, dvije godine kasnije, iskreno ne mogu zamisliti da ne živim ovdje - zaključuje Danijela.

