Korana Gvozdić svojom pričom rasplakala mnoge: 'Mi naše vrijeme ne možemo vratiti'

Bivša manekenka Korana Gvozdić (38) na svojem je Instagram profilu jučer objavila nekoliko fotografija sa sinom Oliverom. Na taj je način Korana obilježila Međunarodni dan prijevremeno rođene djece koji se obilježava 17. studenog. „Slavimo sve njih, sve naše Palčiće, borce i heroje kakve ne možete ni zamisliti. Spoznaja o snazi koja stane u ta mala tijela nešto je što te resetira iz temelja“, napisala je Gvozdić. Dodala je da u životu nije imala učitelja kao što je on te pomaknuo je njene granice u svim smjerovima. „U mojoj trideset osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocjeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama“, napisala je. Ispričala je da su 38 dana proveli u bolnici, a da je svaki silazak s drugog kata na neonatologiju bio utrka s vremenom. Zbog pandemije mogla ga je vidjeti samo jednom dnevno i to na najviše 15 minuta, a zbog dodatnih minuta srce joj skakalo od sreće.

U tim trenutcima druženja prepričavala mu je što radi kat iznad njega dok čeka sljedeći dan kako bi ga ponovno vidjela. „Pričala sam mu o tatinim idejama kako da se ušulja u bolnicu, bakinim paketima koje je slala, prenosila mu pozdrave naših prijatelja, bodrila ga, hrabrila i njega i sebe, pjevala sam mu jednu te istu pjesmu svaki dan, svaki njegov tjedan slavila s papirnatom kapicom na glavi jer to je bio jedini način na koji sam se znala nositi sa strahom i bespomoćnosti“, kazala je bivša manekenka te dodala da su se 'humorom protiv straha' ona i njezin partner Ivan Šarić borili kad je bilo najteže.

Ovogodišnja tema obilježavanja ovog dana je 'bez odvajanja', kojoj je želja ponovno spojiti bebe i majke odmah po rođenju, onoliko koliko je to moguće. „Mi naše vrijeme ne možemo vratiti, ali bi voljeli da budući roditelji Palčića imaju šansu primiti svoju bebu puno ranije i biti češće u kontaktu koji je izuzetno važan za poticanje napretka ovih malenih boraca. „Ja sam svog sina primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio i zagrlio nakon više od pet tjedana. Kako to sve preživiš? Duša i tijelo se na kratko razdvoje. Početni šok, tuga i gomila suza moraju odraditi svoje, istovremeno se tijelo diže s dna, otrese “prašinu” i bol sa sebe i kreće u pogon. I nema stajanja!“, opisala je te se zahvalila svom osoblju koje je bilo uz njih.

U ovoj objavi je objasnila i da je Oliver prije nekoliko dana proslavio velikih sedam mjeseci. „I svakog 13. u mjesecu povučem se u osamu na par minuta kako na mobitelu prevrtjela s početka naše priče. Krene li suza?! Krene svaki put! Ali onda pogledam to pravo malo čudo koje upravo leži pored mene i guguće neku svoju pjesmicu“, dodala je.

U komentarima su joj se javile i druge mame Palčića te pružile podršku. „I moje su Palčići, znam sve i šaljem vam puse“, poručila joj je Nevena Rendeli, a voditeljica Mirna Maras joj je ostavila nekoliko srca. S emotikonima srca pridružili su se i glumica Sementa Rajhard, stilist Marko Grubnić, influencerica Paula Sikirić. „Sve si rasplakala sad“, poručili su joj pratitelji, a to joj je rekao i partner. „Evo sad plačem. Hvala!“, napisao je Šarić u komentaru. „Ljubim moju superjunakinju i tatu diva i Olija ljubav najveću“, poručio im je prijatelj, glumac Slavko Sobin.

Inače, Korana je rodila u travnju, a par je ovu vijest obznanio tek krajem svibnja. Dječaku su dali ime Oliver, a Šarić je jednom prilikom objasnio kako su se odlučili za to. „Ne znam, lijepo je ime. Svi imaju neku priču, nama je Oliver bilo lijepo ime. Oliver Šarić, može biti bilo što, može biti arhitekt, odvjetnik, glumac... „, ispričao je.

