Damir Harkanovac ugostio je Kseniju, Ružu, Antonija i Milana u svojoj kući treći dan osječkog tjedna 'Večere za 5', a za svoju večeru osvojio je 34 boda - Ksenija mu je dala deset bodova jer smatra da se stvarno potrudio, baka Ruža mu je zbog prekuhane riže i zagorjelog luka dala devet bodova, Antonio osam zbog sirove mrkve u predjelu i zagorjelog glavnog jela. Najstroži je bio Milan, koji je domaćinu dao sedam bodova zbog sirove mrkve u predjelu i, kako je rekao, deset ukusan, ali brate, previše!

Domaćin je pripremu večere započeo desertom 'Slatka tajna', kolačem od jabuka s pudingom od vanilije. „S desertima nisam baš, ja sam više za dizano tijesto - kiflice, gužvare, kruh znam često zamijesiti, ali ovako kolače… Ovo već mi je riskantno“, iskren je bio Damir.

Glavno jelo nazvano 'Luda pisanica' Damiru je oduzelo najviše vremena. Lungić je u komadu zapekao na tavi, a zatim ga narezao i s lukom, mrkvom, gljivama, suhim šljivama i crnim vinom stavio peći u pećnicu. Kao prilog pripremio je rižu i povrće. Preostalo je pripremiti predjelo 'Veseli dečki' - kuhana jaja koja je domaćin dekorirao tako da izgledaju kao patuljci.

GALERIJA: Damir je gostima podijelio poklone, no nisu svi oduševljeni: 'To na 'Večeri za 5' definitivno ne prolazi'

„Očekujem dobru atmosferu, neke tamburaše i da se dobro najedemo“, rekao je ususret večeri Antonio, a baka Ruža dodala: „Ja isto očekujem dobru atmosferu, da se najedemo, da budemo veseli. Ne moraju ni biti tamburaši, možemo mi među sobom malo udarit' veselja.“

Domaćin je srdačno dočekao svoju ekipu i ponudio ih aperitivima, rakijom, medicom te punčem s borovnicama. „Malo je bilo treme, ne mogu reći da nije. Oni su došli veseli i zadovoljni, kad sam ih vidio, trema je nestala“, rekao je Damir.

Hladno predjelo 'Veseli dečki' svidjelo se gostima izgledom, Ruža i Ksenija bile su zadovoljne i okusom, a Antoniju i Milanu zasmetala je sirova mrkva. „Nije mi se svidjelo što sam vidio sirovu mrkvu, to iskreno na 'Večeri za 5' definitivno ne prolazi“, komentirao je Milan, kojeg nije impresionirao ni okus predjela jer je bio nedovoljno začinjen, a još jednu zamjerku imao je na račun kupovne čajne kobasice.

'Luda pisanica' također je izazvala podijeljene reakcije. Dok su gospođe bile zadovoljne, Antonio se požalio da je dio zagorio, a to je smetalo i Milanu: „Kardinalni propust po meni je da mu je zagorio luk, i to drastično zagorio, i meso mu je zagorjelo. Tako da je dobilo jaku gorčinu - ja mu neću to previše uzeti za zlo, ali ipak će utjecati na ocjenu.“

'Slatka tajna' svidjela se gostima, iako su se složili da su porcije bile preobilne. „Okus deserta je bio super. Lagan, osvježavajući, nakon teškog glavnog jela je bio super, sladak taman kako treba“, zadovoljan je bio Antonio.

Domaćin je ekipi podijelio poklone, promotivne artikle Udruge dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske, čiji je Damir tajnik, a zatim se ekipa zaputila pred kuću gdje ih je dočekao i zabavio tamburaški bend 'Taman.'

