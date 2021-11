'Da mi je majka umrla javili su mi dok sam pisao tekst. Bio sam smiren, a šok me je stigao par dana kasnije'

Sin poznate spisateljice tekstova Marine Tucaković, Milan Radulović Laća četrdeset dana nakon njezine smrti progovorio je o njezinim posljednjim danima. „Mojoj majci se stanje naglo pogoršalo. Nije imala simptome Covida, ali je mjesecima bila u lošem stanju. Doslovno se gasila. Imala je težak proces kemoterapije. Bolest je napredovala i ništa se više nije moglo napraviti“, objasnio je za srpske medije, a zatim dodao da su svi njezini bližnji znali da je kraj blizu.

„Njeno fizičko stanje, način na koji se borila, posljednjih mjesec dva je posustao. Kilaža je naglo opala, više nije imala fizičke snage koliko duhovne“, ispričao je te otkrio da je Marina posljednjih mjesec dana jako htjela izaći i provesti u druženju s ljudima.

Radulović se prisjetio i dana kada joj se stanje pogoršalo. Naime, Tucaković je dobila covid, a njezina obitelj nije mogla doći do hitnih službi zbog pandemijske situacije. „Hitno je prebačena u bolnicu, s respiratora na respirator, ne znam koliko je to dana trajalo, sve mi je mutno, treba mi vremena da to rezimiram. To su bile neprospavane noći. S majkom nisam mogao komunicirati, tati je bilo loše, meni je bilo loše- u cijeloj je toj situaciji trpio moj organizam i moje emotivno stanje, ali i intelekt. Sve se to treba složiti da bih realno mogao da kažem što i kako se odvilo“, prisjetio se.

Objasnio je i kako se osjećao. „Ja sam bio spreman na najgore. Izgledi nisu bili dobri. Bio sam svjestan toga da je Marina posustala u toj borbi. Ne postoji način na koji se možeš izboriti za daljnji život. Ono što mi je pomoglo su ljudi s kojima sam tada pričao, a koji su bili podrška“, ispričao je te dodao da nije gubio vjeru u čudo. „Primio sam vijesti o tome da je umrla dok sam pisao tekst. Bio sam dosta smiren. Šok me je stigao par dana kasnije. Najbolja prijateljica je došla po mene, nažalost, nisam mogao otići do oca, jer je i on bio pozitivan na koronavirus“, ispričao je te dodao da mu je to najviše žao. Ocu je telefonom javio vijesti, dogovorili su se da prespavaju pa se dalje dogovore. Odlučili su sahranu pomaknuti za deset dana kako bi otac mogao biti na sahrani.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Milan je ispričao i da pamti uglavnom lijepe događaje. „Pamtim sve – od malih šali i humorističnih situacija, recimo dok je ona ležala na onkologiji. Njoj je humor bio glavna linija obrane. Sve, čak i najgore vijesti je prihvaćala jako realno. Humor nikada nije gubila, sprdali smo se sa stvarima koje su jako ozbiljne, a mislim da nas je to branilo od tuge. Pamtim ljetovanja, pamtim putovanja“, prisjetio se.

Inače, Marina je preminula krajem rujna nakon duge i teške bolesti. Umrla je u 68. godini života, a ostat će zapamćena po brojnim hit tekstovima koje je napisala.

