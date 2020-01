Čovjek koji je Kardashianke lansirao u zvijezde snima dokumentarac u Zagrebu

U Zagrebu ovih dana boravi Larry Namer, američki medijski mogul, osnivač i vlasnik E! Entertainment Televisiona, jednog od najpoznatijih TV kanala na svijetu, na kojem se od 2007. emitira mega popularni reality show "Keeping Up with the Kardashians".

Povod za dolazak bio je dokumentarni serijal Explore the World, a čija se epizoda snimala nedavno u Zagrebu. Riječ je o ciklusu dokumentarnih serija od ukupno dvanaest epizoda, koje bi gledateljima kineskih televizijskih kuća Youku i Mango TV, koje broje više od 700 milijuna pretplatnika, između ostalih pomno odabranih svjetskih destinacija, trebao predstaviti Zagreb.

Sam Namer, koji već godinama producira različite TV projekte za kinesko tržište, pogotovo one namijenjene mlađoj, imućnijoj populaciji koja puno putuje, istaknuo je kako samo ove godine čak 110 milijuna Kineza kreće na put do raznih svjetskih destinacija, a Zagreb nudi baš sve što bi mlade i bogate Kineze moglo zanimati - divne i susretljive ljude, povijesne ljepote i značaj, kulturu i dugu tradiciju, zbog čega je ovo sjajna prilika za promidžbu. Osim toga, paralelno će snimati i dokumentarac o Hrvatskoj, što će biti sjajna promocija naše zemlje općenito.

A ni nakon pola stoljeća u show businessu Namer, čije se bogatstvo danas procjenjuje na gotovo četiri milijarde dolara, nije izgubio poslovni i životni elan pa u Zagrebu nije gubio čak ni slobodno vrijeme. U tome mu je pomogla naša poznata modna dizajnerica i poslovna žena Aleksandra Dojčinović, koja ga je upoznala sa svojim omiljenim zagrebačkim lokacijama.

- Velika mi je čast poznavati jednog tako inspirativnog poslovnog čovjeka kakav je Larry Namer. Njegove radna i ljudska etika su besprijekorne, zbog čega od njega možemo samo učiti i nadati se da ćemo i sami jednog dana biti na tom tragu. Potrudila sam se predstaviti mu Zagreb na najljepši način, a iznenadilo me koliko je puno znao o našoj zemlji i glavnom gradu, što samo pokazuje koliko se dobro pripremio za projekt koji radi, a posljedično i koliko nas cijeni - istaknula je Dojčinović, jedina naša dizajnerica s buticima po cijelom svijetu, i na kraju dodala da se raduje budućim suradnjama s Namerom i njegovim timom.