Članovi žirija razočarani zbog postupka kandidata: 'To uništi cijelu ribu'

Nakon što je Sanjin tim izgubio u gastroduelu, sedam od osam članova završilo je u stres testu jer su se međusobno nominirali. Tako su zadatak da repliciraju jelo chefa Stjepana dobili Sanja Cukon, Anamaria Šimićak, Ivana Božac, Ante Vukadin, Josip Petrović, Eni Đorđević te Ivo Kežić. U neočekivanom preokretu, Josip i Sead Bojić odlučili su, osim Sanje, nominirati i Anamariu što je izazvalo reakciju njezinog dečka Petra Marića koji je izjavio: „Nominirati osobu koja je radila desert i dobila pohvale za njega od chefice je suludo i bezobrazno. Ali, kako se kaže, pravda je spora, ali dostižna."

Svi članovi tima nominirali su Sanju, no razišli su se u tome tko bi trebao biti druga nominirana osoba, pa su na kraju nominirani svi iz tima osim Seada koji je potom izrazio želju da i on sudjeluje u stres testu. Međutim, tim je to jasno odbio. Stoga mu je žiri kazao da on može jedino sve pratiti s galerije.

Za stres test, kandidati moraju replicirati sofisticirano riblje jelo chefa Stjepana, koje uključuje file brancina s kremom od korijena peršina i palentu s ricottom. Stjepan je otkrio da je odabrao baš brancina jer je to prva riba težine veće od kilograma koju je sam ulovio.

Za uspješnu pripremu ovog jela, kandidati će morati primijeniti tehniku poeliranja koju im je objasnio Stjepan: „Riba se zapeče s kožom prema dolje da uhvati koricu, nakon čega se file okrene. Isključi se plin, dodaje se maslac, češnjak i podlije ribljim temeljcem. Poklapa se te se jelo dovršava u vlastitim sokovima.“

Ante je već u startu napravio pogrešku koristeći za temeljac riblje meso umjesto kostiju, što je žiri odmah primijetio. „Uništi cijelu ribu“, razočaran je bio Goran. Slično je napravila i Anamaria, pa im je chef Stjepan savjetima uskočio u pomoć: „U temeljac idu samo kosti ribe, nećemo stavljati čisto meso.“ Tko od sedam nominiranih za stres test neće uspjeti napraviti zadovoljavajuću repliku te ispasti, doznajte u novoj epizodi MasterChefa.

