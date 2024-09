Članovi žirija o novoj sezoni: ’Naš je posao od kandidata napraviti kuhare'

Još nas malo dijeli od početka MasterChefa, jedne od najpoznatijih zabavnih emisija u Hrvatskoj i svijetu, a na predstavljanju nove sezone u restoranu Maredo produkcija i žiri showa otkrili su datum emitiranja prve epizode. Gledatelji Nove TV i obožavatelji MasterChefa u nedjelju, 15. rujna od 20.15 sati imat će priliku upoznati prve kandidate koji će se u sedmoj sezoni natjecati za titulu nove kulinarske zvijezde, a djelić onoga što donosi nova sezona osjetili smo ovog vikenda na druženju s članovima žirija.

Brojni izazovi, iznenađenja i obrati očekuju ovogodišnje kandidate koje će kroz uspone i padove voditi članovi žirija i moderatori showa Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš. Od dvije tisuće prijavljenih, audicijama je pristupilo sedamdesetak odabranih natjecatelja, a njihova kreativna jela i životne priče gledatelji će moći pratiti tijekom prvih šest audicijskih epizoda. Za titulu sedmog MasterChefa natjecat će se zaljubljenici u kuhanje različitih dobnih skupina, od 18 do 63 godine, te različitih profesija i zanimanja, pa će svoje snalaženje za kuhinjskim pultom pokazati ekonomisti, konobari, medicinski djelatnici, studenti, umirovljenici, inženjeri, tehničari i brojni drugi.

– Moram priznati da sam bio malo skeptičan kako će sve izgledati, jer uz mene u emisiji više nisu Damir i Melkior nego Mario i Goran. Nismo se toliko dobro znali otprije. Znali smo jedan za drugoga, ali nismo toliko se dobro poznavali. I onda se dogodilo isto što i s Melkiorom i Damirom, kliknuli smo na prvu. Od prvog dana snimanja krenula je zezancija i dobra kemija između nas. Svi mi, kuhari, imamo tu malu dozu egoizma, ali kod nas toga nema. “Stvarno je gušt snimati s Goranom i Marijom,” rekao je Stjepan Vukadin, jedini starosjedilac u žiriju. Stjepan je kolegama bio od velike pomoći na početku snimanja jer im je dao brojne savjete o tome kako se ponašati ispred kamera, gdje treba, a gdje ne treba gledati.

– Ne bih rekao da smo imali tremu, samo smo se našli na novom terenu. Kad si na novom terenu, ne znaš jesi li dovoljno dobar i kakav dojam ostavljaš na druge. Znamo kuhati i sve možemo prenijeti ljudima u svojoj kuhinji. Sad je trebalo sve to prenijeti i kandidatima, pokazati im autoritet, ali i da si tu zbog njih, a ne da gledaš sebe. Brzo smo sve to savladali – kazao je Mario Mihelj.

Zanimalo nas je i tko je najstroži član žirija. S obzirom na to da su Gorana prozvali Gargamel, prvo smo pomislili da je on.

– Kad sam došao u MasterChef studio, šminkerica mi je dala nadimak – Gargamel. Bilo nas je dosta na castingu za žiri i nisu nas mogli sve zapamtiti poimence, pa smo dobili nadimke... Sada me zovu Gargamel ili Gargi – smijao se Goran.

– Rekao bih da je svatko od nas trojice strog, ali u isto vrijeme i pravedan kada situacija zahtijeva, ali isto tako bih rekao da je Mario možda najblaži. Navikli smo biti strogi kada situacija to zahtijeva, prije svega mislim na kuhinje u kojima radimo. Jednostavno, ako nisi strog, ako nisi autoritet, ako te ljudi ne poštuju, to ne može nikako izaći na dobro i posao ne može funkcionirati. Sve smo to prenijeli u Masterchef kuhinju – kazao je Stjepan i dodao kako su zadovoljni ovogodišnjim kandidatima među kojima ima i radnika i kreativaca.

– Naš je posao od njih napraviti kuhare i pokazati im mali dio toga kako kuhinja zaista izgleda. Ostalo je na njima – rekao je Vukadin.

Kandidati koji na audicijama osvoje pregaču, izborit će prolazak u bootcamp, u idući selekcijski krug u kojem će kuhati jela prema zadanim namirnicama u zadanom vremenu. Najbolji kandidati koji osvoje pregaču imat će prilike odabrati u čijem će timu, od trojice članova žirija, nastaviti natjecanje. No broj pregača je ograničen, pa će tako žiri napraviti selekciju među kandidatima s ciljem da odaberu 24 najbolja koji će dobiti jedinstvenu priliku ući u MasterChef kuhinju i MasterChef vilu.

Kroz tjedne tematske cikluse, kandidati koji uđu u MasterChef kuhinju suočit će se s 10 kutija iznenađenja, devet testova kreativnosti, 23 stres-testa i devet gastroduela, sve s ciljem da napreduju u natjecanju i zadovolje zahtjevne kriterije žirija. No kandidatima će MasterChef biti i prilika da uče od iskusnih gastroprofesionalaca, pa će tako, osim od članova žirija koji će biti njihovi mentori, o brojnim tehnikama kuhanja učiti i od 20-ak gostujućih chefova. Ispod MasterChef sata kandidatima će rasti adrenalin i apetit za pobjedu dok se utrkuju s vremenom i testiraju svoju snalažljivost, kreativnost, brzinu i znanje – sve do finala koje će otkriti pobjednika sedme sezone. Tijekom 60 napetih epizoda, kandidati će, uz svoje kulinarske vještine, predstaviti svoje osobnosti i zanimljive životne priče, a tko će već na audiciji oduševiti ili razočarati žiri, doznat ćemo od nedjelje 15. rujna.

