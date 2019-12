FULIRANJE

Članovi UB40 večeras nastupaju u Zagrebu

- S nama ćete uživati u napim hitovima “Red Red Wine”, ”Can’t Help Falling in Love” ili ”I Got You Babe”, rekli su nam Jimmy Brown, bubnjar legendarne grupe, te vokalist Gilly G koji je u Hrvatskoj prvi puta opisujući svoj večerašnji program “lovers rock and classic reggae” koji počinje od 20 sati, a prije njih, od 17 do 20 h svoje beatove slaže Big Danny Kane, legenda iz Birminghama.