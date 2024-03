'Čitala sam komentare i vidim da neki nisu bili baš oduševljeni hranom, a ovo je moje iskustvo'

Voditeljica Jelena Glišić ove je godine u sezoni skijanja posjetila Italiju. Kako bi se odmaknula od gradske gužve, odabrala je malo udaljenije skijalište u Livignu, a s nama je podijelila što je sve doživjela na ovom putovanju.

- Više bih rekla da sam otišla na skijanje zbog odmora, a ne skijanja - smije se Jelena i nastavlja: - Imala sam dosta izazovnu godinu iza sebe tako da je osnovni cilj bio samo da se maknem iz grada i rutine.

Kako je sezona skijanja, a Italija nam je blizu, odabir je bio logičan, iako sam ove godine otišla na malo udaljenije skijalište.

Ja, inače, nisam neki vrsni skijaš, tek sam nakon tridesete počela skijati, no mogu se pohvaliti kako se spuštam po gotovo svim stazama. Ono što mi posljednje tri godine ne ide u prilog svakako je napuknut meniskus i nestabilna patela, tako da je ovo bila moja kratka i poprilično oprezna sezona skijanja, a više uživanje u drugim sadržajima te odmor.

S obzirom na to da je Livigno prilično udaljen od Hrvatske, Glišić nam je otkrila zašto je baš odabrala to mjesto.

- S obzirom na situaciju koju sam navela s koljenom, bilo je očigledno da neću po cijele dane provesti na stazi pa je odabir pao na mjesto koje osim skijaških staza ima i druge aktivnosti poput skijaškog trčanja odnosno nordijsko skijanje (dakle mogla bih te ljude po cijele dane gledati, tako su mi ti pokreti elegantni, ujednačeni, ali i fizički zahtjevni), zatim karting po zaleđenom jezeru, vožnja biciklom po snijegu, spa wellnessi, ali moja aktivnost bila je najviše orijentirana na restorane kojih tamo ima u izobilju te zatim duge šetnje. Osim toga bilo je i jako puno ljudi koje poznajem, tako da je bilo baš veselo i zabavno.

Do Livigna je došla automobilom, a najviše joj je ostala u pamćenju vožnja kroz tunel Munt La Schera.

- Put do Livigna je zaista dug, nekih osam do devet sati vožnje automobilom, ali ako se put podjeli na dva dana pa se pri tome stane u Veneziju, istraže manja naselja po putu, bude jako lijepo i ugodno.

I ono što mi je najviše ostalo u pamćenju jest na samom kraju putovanja do Livigna tunel Munt La Schera, jednotračni tunel dug 3394 metra, koji je prvotno nastao kao tunel za prijevoz građevinskog materijala. Od tada pa do danas čini mi se da se nije puno promijenio. Samo je jedna traka, tako da je prolazak naizmjeničan i treba se pripremiti na potencijalno čekanje, cijena tunela je malo viša, a i vrijeme prolaska je ograničeno i to baš vikendom kad je najveća smjena gostiju, druga opcija je okolni put koji je dosta duži i teži. Čisto informacija za sve koji budu išli prvi put da obrate pozornost.

Kratko je boravila i u St. Moritzu. Zanimalo ju je kako izgleda to zimovalište, a priznaje nam da je atipično.

- Ako vas put odvede u Livigno, onda svakako preporučujem posjet St. Moritzu koji je udaljen od Livigna svega 66 kilometara, nekih sat vremena vožnje ovisno o gužvi i snijegu. Nisam nikad bila tamo pa me baš zanimalo kako izgleda jedno od najpoznatijih skijališta i mogu reći da je definitivno atipično zimovalište prepuno luksuznih dućana, vrhunskih automobila i jako lijepo uređenih ljudi na ulici. Shopping tamo obavila, nisam! Zato sam uživala u samom doživljaju!

Što se tiče smještaja, voditeljica kaže da preferira manje obiteljske hotele, a voli i da su izvan centra na osamljenom mjestu.

- Kada je skijanje u pitanju, preferiram manje obiteljske hotele jer znam da će usluga biti vrhunska, osoblje ljubazno, a cijene korektne. Uglavnom volim smještaj koji je izvan centra na osamljenijem mjestu tako da bude što više mir, a po želji se lako spustim do mjesta. Najviše uživam u jutrima, tada si dam vremena za uživanje u doručku s pogledom na snježne planine. Kako se spava na 1800 m nadmorske visine, možete biti sigurni da će uvijek biti snijega, zapravo ako u Livignu nema snijega, onda možete biti sigurni da ga nema nigdje u Italiji.

Na putovanju je uživala u famoznim jelima, a naglašava i da je baš pažljivo birala restorane prema preporukama na internetu, kako se ne bi zeznula.

- Čitala sam malo komentare ljudi i vidim da neki nisu bili baš oduševljeni hranom, moje iskustvo je iznenađujuće dobro. Naravno, sve ovisi gdje se jede, koji se tip hrane preferira... Ja jako volim taj domaći ugođaj, konkretnu hranu i moram priznati da sam uživala. Međutim nisam išla nasumično u restorane nego bih prije provjerila recenzije, komentare i ocjene na Googleu i to se ispostavilo dobrom odlukom.

Mogu samo reći da sam se najela palente u svim varijantama jer je to njima jedno od najpopularnijih jela i tamo ju stvarno pripremaju savršeno i u svim kombinacijama. Tako da idućih godinu dana što se tiče palente sam mirna.

Restoran Cervo mi je ostao u lijepom sjećanju, ugođaj prijateljski i odlična hrana. Bila sam također i u restoranu Carosello na samom vrhu skijališta koji nema možda najbolju ponudu hrane, ali tu naravno ne idete isključivo zbog hrane nego doživljaja, pogleda na planine, ručka na terasi gdje bude temperatura ispod ništice, a sunce vas obasjava i svakako bih ga zbog tog ugođaja preporučila.

Ovo joj nije bio prvi odmor koji je provela skijajući se, no kaže da bi Livigno preporučila za sve uzraste te napominje kako je prilagođeno svim skijaškim nivoima, pa tako i početnicima.

- Jesam, ali od svih Livigno bih svakako preporučila svima, za početnike, iskusne skijaše i obitelji jer je prilagođen svim skijaškim nivoima. Negdje sam pročitala podatak da se staze prostiru na preko 110 km s oko 30 plavih, gotovo 40 crvenih staza ... Dakle, za svakoga ponešto.

Samo jednom je kaže, putovala preko agencije, jer odaje kako preferira individualno putovanje u svom tempu.

- Samo sam jednom otišla preko agencije na put, nije se radilo o skijanju nego putu na Siciliju. Bilo je sve super, drugi se brinu o tebi gdje ćeš i kad ćeš ići, upoznaješ nove ljude s kojima se na kraju puta i zbližiš, ali ipak preferiram individualno putovanje u svom tempu. Ovogodišnje skijanje je isplanirano svega par dana prije polaska, s obzirom na sve obveze koje imam teško mi se nekad unaprijed organizirati jer imam poslove koji se moraju odraditi blagdanima, neradnim danima itd. Tako da hvatam prilike, slobodne dane koje uspijem spojiti, teško da mogu izbivati duže od šest, sedam dana, što je isto u redu.

Na putovanjima se, inače, ne brine toliko oko odjeće, ali kaže da joj je jako bitna dnevna i noćna njega kože te drugi beauty proizvodi, te joj je najbitnije da to ima spremljeno u svojoj prtljazi,

- Meni je mala razlika otišla na put 2 dana ili 7 jer je samo taj osnovni dio koji moram uvijek imati sa sobom velik sam po sebi. To uključuje najviše kozmetiku na koju sam navikla poput dnevne i noćne njege kože lica pa zatim tijela, razni preparati za kosu, fen bez kojeg ne idem nigdje itd., a ovo sve ostalo je manje-više jednostavno, nisam tip osobe koja mora na putovanju paziti kako će se obući, kako će izgledati, imati 100 kombinacija za dan/noć. Osim kad znam da moram obaviti neko slikanje što je rijetkost, onda se jedino malo više potrudim.

Ispričala nam je i jedno stvarno pozitivno iskustvo sa svojih putovanja.

- Volim upoznavati različite kulture, nacije koje su potpuno drugačije od naše pa su me se tako dojmile države poput Jordana, Izraela, Maroka, zatim Omana koji je potpuno drugačiji i gdje me oduševilo to što praktički nema kriminala, krađa i slično, to mogu i iz vlastitog iskustva potvrditi. Naime, u blizini Muscata prilikom jednog posjeta špilji do koje se moralo plivati, morala sam ostaviti sve stvari uključujući mobitel, novčanik na otvorenom prostoru, točnije kamenu bez ikakvog nadzora sigurno 2,3 sata. Rekli su da je to sasvim normalno i da se ne trebam brinuti, a moja želja da vidim špilju bila je očito prevelika i ostavila sam sve. Par sati kasnije dolazim na isto mjesto, stvari netaknute! Bio je to moram priznati vrlo hrabar potez u to vrijeme, koje ne vjerujem da ću ikad više ponoviti, ali eto ostala mi je lijepa uspomena na to mjesto i narod gdje sam se osjećala sigurno.

Priznaje i da je s godinama shvatila da joj je najbitnije na putovanju da ode negdje gdje je mir, te da ju nitko ne smeta i da fino jede.

- S godinama se to tako sve promjeni, kad si mlađi, želiš obići sva mjesta, misleći da ćeš nešto propusti, da ćeš doživjeti neviđeno.. a onda s godinama samo želiš otići negdje gdje je mir, da te nitko ne smeta, da fino jedeš, spavaš.. pa bi moje idealno putovanje bilo upravo takvo gdje god to bilo. Ne mora to biti nigdje daleko.

Podijelila je s nama i koje je druge gradove u Italiji posjetila.

- Mogu slobodno reći da sam je prošla uzduž i poprijeko. Od Sicilije, Caprija, Rima, Riminija, Pise, Verone, Venecije, Cinque Terre, Portofina, San Rema, Milana, Genove do samog sjevera. Ove godine voljela bih detaljnije istražiti Toscanu.

Ipak, veli da nema nikakve konkretne planove za daleka putovanja jer ju opet čeka turbulentno poslovno razdoblje.