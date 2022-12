Cher novom fotografijom potaknula glasine da se zaručila za 40 godina mlađeg partnera

Pjevačica i glumica Cher (76) je potaknula nagađanja da se zaručila za svog 36-godišnjeg dečka Alexandera Edwardsa nakon što je objavila sliku dijamantnog prstena.

Jedna od rijetkih umjetnica koja se može pohvaliti osvojenim Oscarom i Grammyjem je potvrdila je svoju romansu s glazbenim direktorom Alexanderom Edwardsom u studenom, objavivši na Twitteru njegovu sliku popraćenu emotikonom crvenog srca. Sada je, pišu američki mediji, izgeda otišla korak dalje jer je objavila fotografiju Alexandera koji drži dijamantni prsten.

- Ne postoje riječi, Alexander, napisala je Cher pokraj fotografije.

Dok su čestitke pljuštale, nekima od njezinih obožavatelja nije bilo sasvim jasno značenje fotografije.

Cher je opovrgla sve ove glasine i rekla: "Ovo sam objavila jer su njegovi nokti tako cool." Aleksandrovi nokti mogu se vidjeti obojeni crno sa zelenim plamenom. Par je počeo izlaziti u studenom. Nakon objave njihove veze obožavatelji su se počeli šaliti na njihovu dobnu razliku, no Cher je tada izjavila kako "Ljubav ne poznaje matematiku". Nakon toga objavila je još jedan tweet, u kojem je napisala kako ne brani svoju ljubav, te da će 'mrzitelji mrziti', no da to nije bitno. Naglasila je da su sretni i da nikoga ne gnjave.

Glazbenica je također priznala da su se upoznali na Tjednu mode u Parizu koji se održavao u listopadu, te da ga je već upoznala sa svojom obitelji.

Cher je prethodno bila u braku s pokojnim Sonnyjem Bonom i Greggom Allmanom, s kojima ima sinove Chaza, odnosno Elijaha. Što se tiče Alexandera, on je tri godine bio u vezi s glumicom i manekenkom Amber Rose.

