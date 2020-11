Četiri tjedna nakon smrti: Otkriveno od čega je preminuo Sir Sean Connery

Sir Sean Connery,škotski glumac koji je svjetsku slavu stekao je portretirajući Jamesa Bonda, napustio nas je krajem listopada u 91 godini života. Connery je preminuo u snu, a tužnu vijest tada je potvrdila njegova obitelj. Četiri tjedna nakon smrti otkriveno je od čega je preminuo legendarni glumac. Kako javljaju strani mediji uzrok smrti je upala pluća, zatajenje dišnog sustava, starost i fibrilacija atrija odnosno nepravilan rad srca.

Njegova glumačka karijera trajala je desetljećima, a brojne nagrade uključivale su Oscara, dvije nagrade Bafta i tri Zlatna globusa. Među ostalim filmovima Sir Seana bili su "Lov na crveni oktobar", "Indiana Jones i posljednji križarski pohod i "Hrid". Oscara za najboljeg sporednog glumca dobio je za ulogu irskog policajca u filmu "Nedodirljivi". Kraljica ga je proglasila vitezom u palači Holyrood 2000. godine. Thomas Sean Connery rođen je 25. kolovoza 1930. godine u siromašnoj četvrti Fountainbridge u gradu Edinburghu. Conneryjev otac bio je vozač kamiona, a majka sluškinja. Njegov otac je bio rimokatolik podrijetlom iz Irske dok je njegova majka bila protestantkinja.

U tom braku pored Seana rođen je i Neil 1938. godine. U dobi od 15 godina Sean je izbačen iz škole pa se pridružio britanskoj ratnoj mornarici. Iako je u školi loš učenik u ratnoj mornarici je bio dobar časnik. Nakon što je napustio vojsku posvetio se body buildingu, koji mu omogućavao da povremeno dobije posao modela koji reklamira kupaće gaćice. Pored toga Connery je bio fizički radnik, zidar, laštitelj mrtvačkih kovčega, spasilac na plaži i umjetnički model na Akademiji likovnih umjetnosti. Godine 1950. pojavio se na natjecanju Mr. Universe, predstavljajući Škotsku, i tada je osvojio treće mjesto. Njegov kazališni debi bio je u Londonu 1951. godine. Tri godine kasnije (1954.) glumio je na britanskoj televiziji (BBC) gdje je postigao uspjeh u Requiem for a Heavyweight. Nakon toga počeo je glumiti na filmskom platnu igrajući manje uloge.

Foto: David Cheskin/Press Association/PIXSELL Sean Connery death File photo dated 05/07/00 of actor Sir Sean Connery, with his wife Micheline, wearing his medal after he was formally knighted by the Queen during a investiture ceremony, at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. The former James Bond actor Sir Sean Connery has died aged 90, his family have told the BBC. David Cheskin Photo: PA Images/PIXSELL

Njegova prva važnija filmska uloga bila je u filmu Another Time, Another Place (1958.), gdje mu je partnerica bila Lana Turner. Također je glumio i u velikom filmskom epu iz 1958. godine A Night To Remember. Nevjerojatno zgodni Connery okušao se i u maštovitom Disneyevom filmu Darby O'Gill and the Little People (1959.), a pojavio se i u filmovima Tarzan's Greatest Adventure (1959.), The Longest Day (1962.). Godine 1964. glumio je s Tippi Hedren u Hitchcockovom filmu Marnie . Međutim Connery je još uvijek bio relativno nepoznat sve dok nije odglumio ulogu tajnog agenta Jamesa Bonda, u seriji filmova zasnovanih na pustolovnim novelama Iana Fleminga. Ulogu Jamesa Bonda dobio je glasovanjem čitatelja dnevnog lista Daily Express, a ne kako kaže legenda da su ga producenti Broccoli i Saltzman slučajno spazili kroz prozor dok je koračao gipko poput pantere i odmah zarobili. Konkurenti za tu ulogu bili su mu Cary Grant, Rex Harrison, Trevor Howard, Patrick McGoohan i Roger Moore.

Foto: Profimedia

Zanimljivo je spomenuti da se Ian Fleming borio "rukama i nogama" da Connery ne dobije glavnu ulogu. Prvi film iz serijala o britanskom tajnom agentu bio je Dr. No (1962.), uslijedili su: Iz Rusije s ljubavlju (1963.), Goldfinger (1964.), Operacija Grom (1965.), Samo dvaput se živi (1967.) i Dijamanti su vječni (1971.). nakon toga posvetio se akcijskim ulogama, a Jamesu Bondu vratio se u filmu "Nikad ne reci nikad". To je bio zadnji film iz serijala o Jamesu Bondu u kojem je Connery bio glavni glumac. Connery je 12 godina bio oženjen s glumicom Diane Cilento (u razdoblju između 1962. i 1973. godine). Iz tog braka rodio se sin Jason 1963. godine. Bio je aktivni član Škotske nacionalne stranke, stranke koja zaziva neovisnost Škotske.