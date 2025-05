Bila je Disneyeva zvijezda, borila se s ovisnošću, a sada izgovorila sudbonosno 'da'

Glazbenica i glumica koju smo upoznali još u programu Disneya, Demi Lovato (32), prošlog je vikenda uplovila u bračnu luku. Pjevačica se udala za tekstopisca Jordana Lutesa (34), javlja Vogue te doznaje da se se vjenčanje odvilo u Kaliforniji, a za njega je znao samo najbliži krug ljudi para.

Mladenka je do oltara prošetala u vjenčanici Vivienne Westwood, a blistala je u vjenčanici boje biserno bijele s korzetiranim steznikom i katedralnim velom od tila. Kasnije se za proslavu presvukla u drugu Westwood haljinu od svilenog satena boje slonovače. Noć prije vjenčanja pop zvijezda i njezin sadašnji suprug organizirali su probnu večeru. Organizatorica vjenčanja Mindy Weiss bila je voditeljica ceremonije.

Inače, ovog Valentinova Demi je objavila niz fotografija s Jordanom i naglasila koliko jedva čeka vjenčanje. "Jordan, ne mogu dočekati da se vjenčamo. Protekle tri godine bile su najbolje tri godine mog života i hvala ti zbog toga. Opsjednuta sam tvojim srcem, ljubavlju i svjetlošću. Ne mogu dočekati da ostarim s tobom i da stvorimo obitelj", napisala je Demi.

Par se upoznao u studiju u siječnju 2022. dok su zajedno radili na glazbi za Demin album Holy Fvck. Lutes, i sam talentirani tekstopisac, sudjelovao je u stvaranju nekoliko pjesama na tom albumu, uključujući singlove "Substance" i "City of Angels". Lovato je priznala da ju je on privukao na prvi pogled, opisavši ga kao "najzgodnijeg tipa koji je ušetao" na session snimanja. Njihova suradnja brzo je prerasla u dublju povezanost, a tekstopisac je postao njezin veliki oslonac, kako u privatnom životu, tako i u karijeri.

Nakon gotovo dvije godine veze Jordan je zaprosio bivšu Disneyevu zvijezdu u prosincu 2023. godine, a to je učinio jedinstvenim prstenom s dijamantom u obliku kruške koji je izradila trgovina za luksuzni nakit Material Good u New Yorku. Iako nisu otkrili detalje prosidbe, Lutes i Lovato nakon prosidbe otišli su u Craig's, jedan od njihovih omiljenih restorana u Los Angelesu, kako bi proslavili s obitelji.

GALERIJA Prepoznajete li pjevačicu s fotografije? Proslavila se u kultnom bendu, a evo kako izgleda danas

Lovato je i 2020. bila zaručena za glumca Maxa Ehricha, no njihova veza ipak nije opstala, odnosno prekinuli su tek nekoliko mjeseci nakon prosidbe.

Inače, profesionalni put slavne pjevačice započeo je vrlo rano. Nakon pojavljivanja u dječjoj seriji "Barney & Friends" (2002.–2004.), gdje je upoznala i kolegicu Selenu Gomez, Lovato je postala prava Disneyjeva zvijezda. Proslavila se ulogom Mitchie Torres u iznimno popularnom glazbenom televizijskom filmu "Camp Rock" (2008.) i njegovom nastavku "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010.), gdje je glumila uz Jonas Brothers. Paralelno je gradila i glazbenu karijeru, potpisavši ugovor s Hollywood Recordsom. Njezin debitantski pop-rock album "Don't Forget" (2008.), na kojem su deset pjesama supotpisali Jonas Brothers, debitirao je na drugom mjestu Billboard 200 ljestvice, dok je sljedeći, "Here We Go Again" (2009.), dosegnuo sam vrh, učinivši je jednom od najmlađih umjetnica s takvim postignućem. Uspjeh je pratila i glavna uloga u Disneyjevoj seriji "Sonny with a Chance" (2009.–2011.).

Tijekom godina, Lovato je pokazala impresivnu glazbenu evoluciju, eksperimentirajući s popom, R&B-jem, soulom te se kasnije vratila rock korijenima albumom "Holy Fvck" (2022.). Albumi poput "Unbroken" (2011.), s hit singlom "Skyscraper", "Demi" (2013.) s pjesmom "Heart Attack", "Confident" (2015.), koji joj je donio nominaciju za Grammy, te "Tell Me You Love Me" (2017.) s najuspješnijim singlom u SAD-u "Sorry Not Sorry", učvrstili su njezin status glazbene sile. Prodala je preko 24 milijuna ploča samo u Sjedinjenim Državama. Osim glazbe, Lovato se istaknula i kao sutkinja u američkoj verziji "The X Factora" (2012.–2013.), te je imala zapažene uloge u serijama "Glee" i "Will & Grace", kao i u filmovima poput "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (2020.).

No, njezin život nije bio samo sjaj reflektora. Lovato je hrabro i otvoreno govorila o svojim dugogodišnjim borbama s poremećajima u prehrani, samoozljeđivanjem, ovisnošću o drogama i alkoholu te problemima s mentalnim zdravljem, uključujući bipolarni poremećaj i ADHD. Njezina iskustva dokumentirana su u nekoliko filmova, među kojima su "Demi Lovato: Stay Strong" (2012.), "Demi Lovato: Simply Complicated" (2017.) i potresni "Demi Lovato: Dancing with the Devil" (2021.), koji je detaljno opisao njezino predoziranje 2018. godine i posljedice koje je ono ostavilo. Kroz sve te izazove, Lovato je postala snažan zagovornik mentalnog zdravlja, koristeći svoju platformu za destigmatizaciju i poticanje drugih da potraže pomoć. Njezina iskrenost pomogla je mnogima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Lovato je također istaknuta figura u borbi za prava LGBT+ zajednice. Godine 2021. javno se deklarirala kao nebinarna osoba, koristeći zamjenice "oni/njih", da bi kasnije pojasnila da se osjeća fluidno te ponovno počela koristiti i zamjenice "ona/nje". Izjasnila se kao panseksualna i queer. Za svoj doprinos LGBT+ zajednici, organizacija GLAAD joj je 2016. godine dodijelila prestižnu Vanguard nagradu. Lovato kontinuirano koristi svoj utjecaj za promicanje jednakosti i prihvaćanja. Nedavno je koproducirala i surežirala dokumentarni film Child Star koji govori o usponima i padovima odrastanja pod svjetlima reflektora. U dokumentarcu Demi razgovara i s drugim bivšim glumačkim dječjim zvijezdama poput Drew Barrymore, Kenana Thompsona, Raven-Symoné i drugih koji se prisjećaju svojih iskustava u Hollywoodu i dugotrajnih posljedica koje su nosili sa sobom.