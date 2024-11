Čapo je u showu izgubio 78 kilograma, a sada se prisjetio dirljivog trenutka: 'To je za moju djecu!'

Pobjednik šeste sezone showa "Života na vagi" Josip Čapo prisjetio se na društvenim mrežama posebnog trenutka iz showa. "Da se prisjetimo", napisao je uz isječak iz emisije.

"To je za moju djecu!", viče Čapo tijekom izvršavanja izazova. "To me veseli, diže mi adrenalin. Ljudi, ja mogu ovako do sutra", rekao je preskakujući na poligonu.

Foto: Instagram

Čapo je u show ušao sa 169 kilograma, a u emisiji je napravio golemu fizičku transformaciju i izgubio 78,3 kilograma te 45,5 posto tjelesne mase. Nakon showa je nastavio s treninzima, ali nije skrivao kako mu je bilo teško naviknuti se na činjenicu da više nema trenera koji nadzire njegov rad i napredak.

– Nije bilo jednostavno biti bez trenera. Igrom slučaja sam imao uz sebe svog trenera Stjepana – rekao je u intervju za RTL. Priznao je tada i kako mu je drago što je svojim primjerom postao uzor drugima i veseli ga što u njemu vide motivaciju. U showu je njegov moto bio "Hodaj pa hodaj", a godinu dana poslije pobjede i dalje se drži svog mota i ovu je godinu počeo dugim šetnjama u kojima mu se pridruži supruga Ines.

- Danas zbog poslovnih obaveza hodam manje, ali obavezno svaki dan. Otprilike 10-ak kilometara, malo trčim i malo hodam. Odlučio sam kondiciju držim i tako da na posao idem biciklom. Put je dosta brdovit, otprilike 17 kilometara, a jedino kada to izbjegavam je onda kada pada kiša - rekao je početkom godine Josip za RTL.hr. Izlaskom iz showa nije mu bilo lako nastaviti sa skidanjem kilograma i priznao je kako je teško.

- Još uvijek vodim borbu jer nije jednostavno držati taj ritam pogotovo jer moj mozak još uvijek nije shvatio da sam mršav. Glavna motivacija mi je ta da se ne smijem vratiti na staro - ispričao je tada. U showu su natjecatelji imali nutricionista koji ih vodi kroz plan prehrane i trenere koji su im vodili treninge, a Josip je odlučio i nakon showa paziti na prehranu i ispričao kako izgleda njegov jelovnik. - Najčešće doručkujem jaja, nosim si na posao međuobroke, ručam na poslu u 12 sati, dolazim kući, imam međuobrok i to obično nekakvo voće – ispričao je tada.

