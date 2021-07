Britney Spears pozirala potpuno gola, no pratitelji su primijetili nešto čudno na fotografiji

Pjevačica Britney Spears (39) svakom novom objavom na Instagramu izazove intrige kod pratitelja koji pokušavaju doznati tko stoji iza njezinih korisničkih računa te je li istina sve što objavi.

Sada je objavila potpuno golu fotografiju na njoj pozira okrenuta leđima i jasno je da ne nosi odjeću. Međutim, rukama je podignula kosu, a na vratu su pratitelji odmah primijetili da joj se ne vidi tetovaža.

Jedni su počeli pisati "Free Britney", što je naziv pokreta koji su pokrenuli obožavatelji koji se javno bore za njeno oslobođenje, dok su drugi pisali kako je jasno da to na fotografiji nije pjevačica.

Foto: Screenshot

"Znamo da to nisi ti", "Gdje su njene tetovaže na ovoj fotografiji?", "Ljudi, vi znate da ovo nije Britney, zar ne?", "Gdje je tetovaža vile?", "Nešto nije u redu s ovom fotografijom", samo su neki od komentara.

Foto: Screenshot Par sati nakon objavila je fotografiju na kojoj piše: "Dok pričate iza mojih leđa osjetite se slobodno sagnuti i poljubiti", a u opisu fotografije je priznala da je namjerno izrezala tetovažu kako bi vidjela kako joj stoji bez nje te da joj je tako ipak ljepše.

Foto: Screenshot

Međutim, odmah su pratitelji počeli pisati kako je sada sigurno da njezin račun ne vodi ona iz dva razloga. Prvi, pišu kako Britney nikada nije bila ovako bezobrazna prema svojim obožavateljima, a drugi im je taj da je prije nepunih tjedan dana napisala kako joj je ta tetovaža najdraža, a sada joj se više sviđa bez nje?

Foto: Screenshot

Podsjetimo, prilikom svjedočenja Britney je iznijela brojne tvrdnje koje su šokirale svijet, a jedna od njih je i ta da ne smije izvaditi spiralu bez njihova odobrenja jer joj skrbnici ne daju da zatrudni. Pjevačica je javno kazala kako se želi udati i imati dijete, no oni joj to ne dopuštaju. Sve to, ali i brojne druge stvari dovele su do toga da se pop princeza boji ljudi. Trenutno ide kod psihijatra triput tjedno. no želi da se to smanji na jednom. Život joj se čini, kazala je, kao da već 13 godina živi u centru za odvikavanje.

– Skrbništvo ne funkcionira od početka. Nema smisla. Plaćam ljude da bi me kontrolirali. Radim od svoje 17. godine i ovo je zlostavljanje. Ne osjećam se kao da mogu živjeti svoj život – kazala je Britney na sudu. Ukoliko ne bude radila ono što joj nalažu skrbnici, uskratit će joj njezin novac i neće joj dopustiti nikakav odmor.

Pjevačica se na svjedočenju pojavila vidno uzrujana i ljutita. Priznala je da je sve to djelo njezinog oca kojemu se sviđa da ima kontrolu nad nekim moćnim i poznatim kao što je ona, a svoju je situaciju usporedila sa seks traffickingom.

Foto: Instagram

VIDEO>> Britney Spears: Nemam svoj novac, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem