Britney Spears potvrdila objavu memoara: 'Bit će to moja priča pod mojim uvjetima. Napokon!'

Američka pjevačica Britney Spears (41) potvrdila je da će objaviti memoare, rekavši da će knjiga biti "pod njenim uvjetima", piše u četvrtak njemačka agencija DPA. Knjigu naslova "The Woman In Me" (Žena u meni) objelodanit će izdavačka kuća Gallery Books u listopadu ove godine.

Pjevačica je u videu na društvenoj mreži Instagram u utorak napisala: "Stiže, moja priča, pod mojim uvjetima, napokon. Jeste li spremni?" Prema izdavačkoj kući, knjiga će biti "hrabra i zapanjujuće ganutljiva priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi", a bavit će se i borbom Spears da okonča skrbništvo njenog oca nad njom.

Kompleksni pravni dogovor, koji je započeo 2008., omogućio je 41-godišnjem ocu pjevačice Jamieju Spearsu da upravlja njenom slobodom i financijama. Takva se vrsta skrbništva u pravilu koristi za veoma bolesne ili stare ljude, a okončao ga je sudac u Los Angelesu nakon 13 godina u studenom 2021.

Jennifer Bergstrom, potpredsjednica i izdavačica u tvrtki Gallery Books, rekla je: "Britneyjino uvjerljivo svjedočanstvo na sudu je zapanjilo svijet, promijenilo zakone i pokazalo njenu nadahnjujuću snagu i hrabrost".

"Ne sumnjam da će njeni memoari imati sličan učinak i da će biti izdavački događaj godine. Ne bismo mogli biti ponosniji što smo joj pomogli da napokon podijeli svoju priču", dodala je. Objavljeno je da je ugovor s izdavačkom kućom vrijedan i do 15 milijuna dolara. Knjiga "The Woman In Me" će biti objavljena 24. listopada.

