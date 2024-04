'Brak na prvu' napustila dva para: 'Bio bih drugi čovjek da su mi dali Renatu'

Nastavila se treća ceremonija odluka, a većina bračnih parova došla je do točke kada im je potrebna pomoć da nastave dalje ili, pak, uvide da im je odnos nepopravljiv. Anu je Alen povrijedio na izletu jer mu se odlučila otvoriti, a on ju je ignorirao. „On je došao isključivo zbog promocije“, ponovila je Ana dok je Alen komentirao kako je već umoran o toga što su svi zabrinuti zbog Ane i njezinih osjećaja, a nitko ne pita kako je njemu. „Ona svaki moj lijepi potez pretvara u manu“, rekao je i dodao: „Možda i jesam glumio, ali radio sam to da tebe ne povrijedim jer samo čekam da krenu suze.“ Alen se počeo otvarati i izjavio da bi bio drugi čovjek da su mu, primjerice, dali Renatu. „Jedino mi je žao što nisam imala tu snagu da ga otpočetka postavim gdje mu je mjesto“, rekla je Ana i dodala kako je naučila da treba više raditi na sebi, ali shvatila koliko zapravo vrijedi. Oboje su napisali da odlaze.

Kad su stigli Klara i Lovre, stručnjaci su ga pohvalili što je priznao da je zaljubljen, a on je počeo sa sarkastičnim komentarima. Klara je priznala da nije zaljubljena, a Lovre otkrio da je jučer bio ljutit te nastavio: „Nisam zaljubljen u nju, suosjećam s njom. Nikad nisam bio zaljubljen ni u jednu i sad padneš ti s Marsa, i u tebe ću biti zaljubljen!“ Ostali mu nisu povjerovali, a oni na kraju napisali da ostaju dok stručnjacima nije bilo jasno zašto ako su oboje izjavili da nema šanse za nešto više među njima. Klara je odlučila ostati zbog njegove izjave ljubavi jer želi vidjeti je li to stvarno tako kako je rekao. „Što ona ima od toga ako joj nimalo nisam napet?“ zanimalo je Lovru. Kasnije mu je Klara objašnjavala kako Filip utječe na njega i da je njoj važno da ne mora stalno paziti što će reći pred njim jer njega svašta pogodi.

Nikolina je pričala o tome kako joj je razgovor sa Sanelom pomogao da sabere misli i proživi stvari koje je potisnula poput toga da je razočarana Antonom. On joj je poželio da pronađe muškarca koji će vidjeti kako je super žena, a stručnjaci su primijetili da se zapravo oprašta od Nikoline. Njegovu partnericu zanimalo je zašto je uopće došao u 'Brak na prvu', a on je objasnio da je došao vidjeti što se može dogoditi te se ispričao što od samog početka nije bio uz nju sto posto. „Odlazim jer te želim tjerati da budeš negdje“, rekla je Nikolina, dodala da ga poštuje, ali da joj je žao što nije dobila nekoga tko je iskreno ušao u eksperiment kao ona. Oboje su napisali da odlaze.

Karmen smatra da je Josipov pristup prema njoj previše direktan i sirov i da je njezin najveći problem postavljanje granica. „Nikakve granice ne kršim, ona ima te neke granice koje si je sama stavila. Nisam je pipnuo, niti išta. Ona najvjerojatnije izmisli neku granicu jer je nezadovoljna sobom“, rekao je Josip, a Karmen dodala da je stalno prekida dok priča te da je više fokusiran na sebe nego na neki odnos. „Niti ja nju privlačim, niti ona mene“, rekao je Jole i objasnio da mu je bila lijepa i privlačna, ali da je odmah primijetio distancu i odlučio ići dalje. „On kaže jedno, ona drugo, ne znaš kome bi vjerovao“, komentirao je Marko dok Karmen smatra kako Josip ima potrebu da se uzdigne jer ga je odbila, a on ne zna zašto se ona uopće prijavila u show. Isto tako, ne razumije zašto ga Karmen cijelo vrijeme uspoređuje s drugim muškarcima. Oboje su napisali da ostaju jer žele pronaći zajednički jezik.

Posljednji su bili Alan i Danijela, koja je pričala da je medeni mjesec doživljavala kao pružanje prilike Alanu. „Da je to stvaran život, već prvu večer razgovor između Alana i mene ne bi se nastavio jer bih zaključila da nemamo o čemu razgovarati“, iskreno je rekla i dodala da joj je drago što je ipak ostala jer joj se već sutradan učinio kao dobar čovjek. Alan se također slaže da im je na medenom mjesecu bilo super, ali da je sve krenulo nizbrdo kad ju je probao poljubiti, a ona se izmaknula, čega se Danijela nije sjećala. Nastavio je pričati kako mu smeta njezin prevelik fokus na psa jer je sad on došao u drugi plan, što je ostalim kandidatima bilo suludo. Danijeli je sve krenulo nizbrdo kada je Alan počeo lagati i izmišljati scenarije koji se nisu dogodili. „To je postalo ozbiljno izmišljanje, koje je kasnije prešlo u gledam te u oči i lažem“, objasnila je dok su ostale djevojke komentirale da se udvarao svima. Oboje su napisali da ostaju.

Stručnjaci su im potom najavili tjedan različitosti u kojem će dobiti potrebne alate kako bi se zbližili unatoč razlikama. Tina i Tiago nastavili su razgovor kod kuće. Tina se ne želi više svađati, niti ratovati. „Spremna sam komunicirati o svemu, ali kad me neke stvari povrijede, treba proći malo vremena da se vratim u sve to“, rekla je, a Tiago naglasio kako će i on malo stati na loptu kad je o njihovu odnosu riječ.

Nikolini je bilo žao što napušta eksperiment, ali je ponosna je na sebe kako se ponijela u eksperimentu. „Mislim da nisam bio spreman za ovo“, iskren je bio Anton, a Nikolina se složila s njim. Alen ne žali ni za čim jer smatra da se sve događa s razlogom, a Ana je rekla: „Povrijedilo me što je pred stručnjacima izjavio da bio drugačiji da je dobio barem tjedan dana s Renatom“, rekla je. Alen gleda na ovaj eksperiment kao jako dobro iskustvo u kojem je stekao brojna poznanstva. Ana je isto tako zadovoljna jer je puno toga naučila, ali žao joj je jer nije dobila osobu s kojom je mogla imati normalan odnos.

