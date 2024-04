Našoj pjevačici muž puštao snimku seksa njega i njezine prijateljice, a Kerum ostavio suprugu preko televizora

Ovih dana top tema svih regionalnih medija je definitivno razvod bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića od sad već bivše supruge dizajnerice Melina Džinović. Ovaj pjevač ne prestaje iznositi takozvani "prljavi veš" koji se godinama u njihovu odnosu nakupljao. Tako je u nedavnom intervjuu za srpsku Blic televiziju otkrio kako joj je znao kupiti torbicu od pet tisuća eura, a ona pak njemu ni kavu.

- Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović oko kojeg se ovih dana bura u medijima ne stišava. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - kazao je nesretni pjevač kojeg je bivša supruge Melina navodno, kako je on u više navrata rekao - ostavila zbog drugog muškarca.

Osim toga, iznio je niz detalje kako su i njihova zajednička djeca - kći Đina i sin Kan okrenuli majci leđa te da Melina navodno već nekoliko mjeseci nije vidjela sina Kana te da ne razgovaraju. Gospođa Melina o događaju i propalom braku od 29 godina starijeg pjevača još uvijek nije javno govorila, a na novinarske upite Večernjeg lista, a vjerujemo i ostalih medija također nije odgovorila. Ostaje nam vidjeti kakav će epilog njihova ljubavna priča dobiti...

Povod za priču o razvodima i prekidima na domaćoj javnoj sceni definitivno su nam Haris i Melina... Hrvatsko društvo, priznali mi ili ne, često žudi za detaljima iz privatnih života domaćih celebrity parova. Preljubi, tučnjave, svađe, ogovaranja, skandalozne izjave, konzumiranje nedozvoljenih supstancija, nažalost, dio su života čovjeka, pa tako i ovih nekadašnjih estradnih parova. Vlatka Pokos i Josip Radeljak, Mia Begović i Željko Žnidarić, Željko Kerum i Ankica Kerum, Anđa Marić i Primož Dolničar samo su neki od parova koji su dugi niz godina izazivali veliki interes javnosti.

Teške riječi, bacanje odjeće, spavanje u hodniku pred stanom samo su neki od primjera kako su ljubavne celebrity bajke završile na kraju. Jedan od burnijih razvoda bio je onaj Vlatke Pokos i Josipa Radeljaka Dikana. Vjenčali su se na prelijepoj pješčanoj plaži karipskog otočja Tursk&Caicos, a na vjenčanju su još bila i Dikanova djeca, sin Leo i kći Lana. Kasnije se Vlatka preselila u Dikanov raskošan stan u Preradovićevoj i sve se činilo idiličnim do kobnog svibnja 2007. godine kada je Vlatka prijavila supruga za obiteljsko nasilje. Žestoko su se posvađali i Dikan ju je izbacio iz stana, a kada se sutradan vratila po svoje stvari opet su pale žestoke uvrede i Vlatka je čak Dikana udarila nogom. Kasnije je sve pikanterije njihovog zajedničkog života ispričala u knjizi "Život u raju". Tvrdila je da je Dikan dok je bio u krevetu s njom često spominjao pokojnu suprugu Enu Begović te da ju je jednom prilikom i udario nakon što mu je prigovorila zašto se slikao s Ivanom Banfić na Splitskom festivalu.

Naime, zasmetalo joj je što se naslikava s drugima a njihovu vezu, barem u to vrijeme, je tajio. Zbog svih ovih skandala bili su i na sudu. Ništa ljepša nije ni bračna priča Mije Begović i Željka Žnidarića. Na početku je sve, baš kao kod Vlatke i Dikana, djelovalo složno i zaljubljeno, ali nakon šest godina braka 2010. predali su papire za razvod. Dvije godine nakon razvoda počela je i njihova mučna borba za imovinu. Nakon razvoda Mia je ostala u stanu u Masarykovoj gdje su živjeli tijekom braka i kada se 2012. vratila s Kostarike gdje je snimala reality show "Survivor" dočekale su je promijenjene brave i nije mogla ući u stan i zato je odlučila kampirati pred ulazom dok je bivši suprug ne pusti unutra. - Ovo što radim isključivo je pravna borba i vraćanje vlasništva. Nevjerojatno je da čovjek koji je obavijestio sve medije da posjeduje moje osobne stvari šeta okolo. On je lopov, ali uvjerena sam da će mu jednog dana biti žao zbog ovog - rekla je novinarima Mija dok je tri dana sjedila ispred stana u Masarykovoj, a za to vrijeme Žnidarić je u medijima dao popis stvari koje je zatekao u stanu i naveo je osam bundi, haljine i brojne seksualne igračke za koje je rekao kako ih Mija nije koristila tijekom njihovog braka. Nakon ove nimalo ugodne epizode par se ipak uspio nagoditi i Mija je ostavila bivšem stan u Masarykovoj.

Mučan i težak bio je i razvod Anđe Marić i Primoža Dolničara. Brakorazvodnu parnicu počeli su 2009. godine, a razlog razvoda bila je Primoževa afera i to s Anđinom najboljom prijateljicom. Uslijedila je borba za skrbništvo nad njihovim sinom Gašperom i tijekom svakog ročišta na sudu isplivali su novi podaci o braku naše pjevačice i spisateljice i slovenskog fotografa. Anđa je gostujući u emisiji Daniele Trbović otkrila kako je njen bivši bio toliko nastran da joj je pustio video snimku seksa njega i Anđine prijateljice s kojom danas ima sina. Zbog svega kroz što je prolazila Anđi se ozbiljno narušilo zdravlje, ali na kraju je ipak uspjela uspostaviti civiliziran odnos s bivšim suprugom, a otkrila je i kako je njen sin tada izrazio želju da se vrati ocu u Sloveniju i tamo završi školu.

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum godinama je bio u braku s Ankicom Kerum s kojom ima sina Joška i kći Nevu. Kerum se 19. listopada 2009. odlučio rastati od Ankice, dok je njegova djevojka Fani Horvat bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Na TV Dalmaciji javno je priznao da se razvodi, a to je bio prvi put da je neki hrvatski političar putem medija govorio o preljubu.

– Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete – rekao je Kerum i svojim riječima šokirao sve prisutne i gledatelje. Plavuša je 21. ožujka 2010. Kerumu rodila sina Franu.

– Sinu sam ime dao prema najvećem Hrvatu, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu – objasnio je tada Kerum. Fani Horvat i Željko sina su krstili u svibnju 2010. u kapeli Sv. Križa, u Meštrovićevu kašteletu, a kum mu je bio ujak Saša Horvat. S Fani danas ima troje djece, sinove Franu i Zvonimira te kći Eleonoru. Fani i Željko danas žive na splitskim Mejama u luksuznoj vili, dok je njegova bivša supruga izabrala drugi kraj grada – Trstenik.

