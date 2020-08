Božo Vrećo iznenadio obožavatelje drastičnom promjenom imidža

Glazbenik Božo Vrećo na Instagramu je objavio novu fotku na kojoj se vidi da je drastično promijenio imidž. Božo je obrijao bradu i sada ima brkove, a pratitelji su se ugodno iznenadili.

"Nove pjesme, brkovi, promjena koja mi je odgovarala. Jedva čekam ući u studio snimiti nove pjesme. Prince & Freddie su me inspirirali. Show must go on! Spreman sam za nove sjajne projekte. Šaljem vam puuuuno ljubavi, znam da ćete pisati nadugo i naširoko sada.." napisao je Vrećo.

Foto: Instagram

Na Instagramu je dobio veliki broj lajkova i komentara.

"Kao i uvijek, jedinstven i briljiraš. I radujem se novim radovima", "Wow kakvo osvježenje, bravo", "Ajoj, ostadoh bez komentara", pisali su mu obožavatelji.

Podsjetimo, pjevač se nedavno prošetao Stradunom s umirovljenom sutkinjom Đurđom Tedeschi s kojom je inače blizak, a njihove odjevne kombinacije bile su vrlo skladne. U travnju ove godine doživio je neugodnost kada mu je na Facebook profil stigla prijetnja smrću koju je prijavio policiji. - Mili moji, dijelim vam i ovo,moje jutro je započelo prijavom u policiji zbog PRIJETNJI SMRĆU koje su mi došle.Sve je evidentirano i proces tek slijedi. Sve je to atak samo na mene, na moju intimu, na moju umjetnost, na moj odgoj, na moj intelekt,na moju slobodu, atak na čovjeka koji nikad nikom ružno nije pomislio i neće, čak ni u ovom trenu - napisao je kralj sevdaha i dodao kako ne može ni opisati kako se osjeća.