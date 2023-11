Bolesna glumica otkrila kako joj se rak proširio na kosti i najavila zaokret u karijeri

Američka glumica Shannen Doherty (52) najpoznatija je po ulozi Brende u seriji "Beverly Hills, 90210", no posljednjih osam godina bori se s teškom dijagnozom karcinoma zbog koje se podvrgnula mastektomiji i tretmanima kemoterapije i zračenja. O svojoj bolesti i borbi glumica je nekoliko puta govorila na Instagramu, a time je željela osvijestiti druge o važnosti odlaska na preglede.

Sada je objavila novu fotku kojom je sugerirala da se ne predaje, a u intervju koji je dala za magazin People otkrila je kako joj je rak metastazirao na kosti, a ranije ove godine objavila je informaciju kako se proširio i na mozak.

Na Instagramu je objavila nove fotografije na kojoj je sa suradnicima Shannen i najavila je zaokret u karijeri te pokreće svoj podcast Doherty je najavila da počinje snimati podcast u kojem će pričati o svom životu. Cilj joj je otkriti istinu kako joj je bilo na snimanjima serija koje su je proslavile, te kako je stvarno tekla suradnja s kolegama glumcima. Rekla je da će to biti njeni svojevrsni memoari o povijesti, sadašnjosti i budućnosti. - Kada radim onda nemam vremena biti depresivna - rekla je i dodala: - Snimam i do tri epizode dnevno, to me osnažuje.

Nedavno je o svojoj situaciji govorila i na panelu na "90s Conu" s kolegama iz spomenute serije, gdje se i rasplakala Iako nije ulazila u detalje svoje borbe, obožavateljima je rekla da se za svoj život bori svaki dan iznova te da je trenutno dobro. Publika se nakon toga ustala i dala joj podršku velikim aplauzom. Količina podrške rasplakala je glumicu koja nije mogla sakriti svoje emocije pa se još jednom obratila svima.

- Hvala vam puno. Znate koliko volim plakati, konstantno. I izgleda da stvarno volim. Hvala vam - rekla je okupljenima. S njom su na panelu pričali i Jennie Garth, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Jason Priestley, Ian Ziering te Tori Spelling. Televizijska urednica Peoplea, Breanne L. Heldman, kazala je kako je energija na panelu nakon govora glumice bila nevjerojatna.

- Glumci i obožavatelji su se ustali i dali joj ogromnu ovaciju. Svi glumci su se ustali, ja sam se ustala, aplauz je bio glasan. Ona je bila jako emocionalna. Zasigurno je osjetila ljubav i to joj je značilo jako puno. Bio je to jedan moćan trenutak - rekla je Breanne.

Podsjetimo, 2020. godine Shannen je za GMA rekla kako se bolest proširila i vratila u četvrtom stadiju, a ranije ove godine je otkrila da joj se rak proširio na mozak te da je morala ići na operaciju u siječnju kako bi joj ga maknuli. Tada je objavila šokantan video kako bi prikazala kako izgleda njena svakodnevna borba.

"Moj strah je očit. Izuzetno sam klaustrofobična i mnogo toga sam prošla u životu.Sretna sam jer imam sjajne liječnike. Ali taj strah... Promjene... Vrijeme u koje to sve dolazi... Ovako rak može izgledati", kazala je.

Mnogi pratitelji u komentarima su joj iskazali podršku i pohvalili njezinu hrabrost. "Toliko te volimo Shannen. Uz tebe smo i beskrajna smo podrška", pisali su. Podrška pratitelja puno joj pomaže jer glumica se nedavno razvela od supruga, redatelja Kurta Iswarienka s kojim je bila u braku 11 godina.

