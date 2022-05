Bojana Gregorić Vejzović pozirala u dvorani i istaknula liniju: 'Imamo pravo uzeti pola sata za sebe'

Bojana i Gordan sedmi su par koji je napustio show “Ples sa zvijezdama”. U devetoj emisiji plesali su cha cha cha, koji su izveli na Tajčin hit ''Hajde da ludujemo'', a za svoj su ples dobili ukupno 33 boda. U eliminacijama su se našli s Filipom i Paulom i Markom i Gabrielom.

– Bilo mi je veliko zadovoljstvo biti dio showa, falit ćete mi i družit ćemo se. Veliko hvala Gordanu na prijateljstvu i znanju, nastavit ćemo se družiti na latino satovima. Želim vam svima da sa 50 godina plešete ovako kao ja. Plešite bez obzira na dob, spol i eventualne tjelesne nedostatke - kazala je Bojana Maji nakon što je proglašeno kako oni napuštaju show, a sada se ponovno osvrnula na sličnu temu na svom Instagram profilu.

- Objesit ću sva tri para o klin na jedno vrijeme,i dobro se odmoriti. No vratit ću se ovom sportu koji mi je fantastično otkriće. Nisam pretjerani ljubitelj traka za trčanje,niti bencha s utezima. Tu sam našla pravu mjeru za svoja koljena. Nadam se drage žene da sam vas kroz ova 3.mj bar malo motivirala da odškrinete vrata ovog sporta i okušate se u njemu! - napisala je Bojana pa nastavila:

- Generacijo moja znam da se susrećemo s rečenicama svojih klinaca ”Daj me ne sramoti! Joj kako to zgledaš?!” Na rođendanima okreću očima ako zaplešemo. To je normalno, ja se bar sjećam sebe kako sam korila mamu zbog istih stvari. No…Želim vam poručiti:kako mi klince potičemo,radi zdravlja na sportove; tako u dobi kada oni postaju pomalo samostalni,imamo pravo uzeti 1/2 sata za sebe, i baviti se sportom koji poželimo. Divne sportske plesačice i plesači koje sam upoznala kroz ova 3.mj. rada na Novoj, nikada vam neće reći da to nije za vas! Ohrabrit će vas u savladavanju tehnike,pomoći da steknete sjajnu kondiciju i podržati pronalazak vaše ženstvenosti koja plesnim pokretima vraća samopouzdanje.Nemojte zanemariti zdravlje svojeg tijela,sve možemo pronaći između 2 mašine rublja i uvijek potrebnog usisavanja, taj 1 ili 2 sata u tjednu, a za zdravlje i dugotrajnost organizma činimo čudo - zaključila je glumica.

Bojana je opis podijelila uz fotografiju iz dvorane na kojoj je pozirala s tri para svojih plesnih cipelica, dva one plesne iz showa, a jedan iz baletnih dana.

U komentarima su joj se odmah javili poznati Hrvati pružiti podršku.

"Svaka čast", napisao joj je glumac Goran Višnjić, dok su joj Renata Končić Minea, Ana Radišić i Sementa Rajhard ostavile emotikone srca.

VIDEO>>Pucnjava ispred Arene u Puli tijekom snimanja scena za seriju FBI: International