Gledatelji bijesni na Zorana nakon što je dao nisku ocjenu: 'Ovo je bljutavije čak i od Jerka, veliki je kalkulator'

U srijedu navečer 'Večer za 5 na selu' kuhala se na Grobniku kod simpatičnog Arna Rusicha, zvanog Ruža, koji trenutačno dijeli prvo mjesto sa Zoranom i Matom.

Domaćin je desetku dobio i od Olivere te Jerka: „Predjelo za 10, glavno jelo za 10, desert za 8 zbog kupljenog tijesta, zvončari za 10 i iznenađenje za 10!“ Jedino je Zoranu večera bila za ocjenu 8 pa je tako i Arno skupio visokih 38 bodova, kao i njegovi prethodnici, te se trenutačno nalazi na prvom mjestu sa Zoranom i Matom.

Gledateljima se nije svidjelo kako je Zoran Arnu dao samo osmicu, a svoje mišljenje odlučili su podijeliti na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

"Jedino što je rekao jučer i danas tokom cijele večere je: 8 zato što je predjelo bilo jednostavno..", "Zoran kalkulira, a večeru koju je poslužio nije on pripremio. Kod snimanja se vidjelo da je nespretan. Poslagao meso u peku a netko drugi brinuo da se ispeče. Palačinke koje je poslužio nisu bile one koje je on pripremao. Nije zaslužio ni 30", "Ocjene realne....samo Zoki njurga, traži opravdanje za osmice, izmišlja razloge..Zoki..skužili smo teeee...", "Zoki je sam izjavio da želi i mora pobijediti.. ovo je bljutavije čak i od Jerka.. Mate i Arno su top i ja bi sa predjelom bila napuhana.. vrhunski.. Zoki, veliko nula", "Uvijek se nađe jedan ili jedna koji kalkulacijama kvari sveukupan dojam. Ovdje je to Zoran", "Zoran je veliki kalkulator, sve pojede i svakom jelu nađe manu ...drži se kao mrtvo puhalo" pisali su gledatelji.

Foto: Facebook

Podsjetimo, iako su svi pohvalili njegovo glavno jelo, Arno je bio u šoku kad su gosti počeli rezati njegove domaće rezance jer je to nepojmljivo za svakog pravog obožavatelja tjestenine.

VIDEO Jakov Sedlar napao ministricu kulture