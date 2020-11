Bogdana su osudili zbog jedne izjave, ali tvrdi: 'Na čelu nosim tko sam i što sam i svi znaju da sam Hrvat'

Iako je sve više angažiran izvan Hrvatske, glumac Goran Bogdan kao jedan od najtraženijih glumaca scene ponosno preuzima titulu najveće glumačke zvijezde svoje generacije. Nakon niza upečatljivih uloga, stigla je potvrda da zaista to jest u obliku nominacije za najboljeg europskog glumca i to od Europske filmske akademije.

S njim se za nagradu natječu Bartosz Bielenia (Corpus Christi), Viggo Mortensen (Falling), Elio Germano (Hidden Away), Luca Marinelli (Martin Eden) i Mads Mikkelsen (Another Round), a da s napornim radom u neizvjesnim pandemijskim vremenima radi još više, potvrdio je u nedavnom intervjuu za Večernji.

Foto: Maja Medić

- Osobno sam dosta optimističan što se tiče domaće iliti regionalne kinematografije. A i krajnje je vrijeme da se ide dalje, da bude i bolje i veće. Već dulje vrijeme naši filmovi ostvaruju zavidne uspjehe na svjetskim festivalima. No, unatoč tome, to su još krhke kinematografije. Volio bih da jednog dana ti filmski uspjesi budu slavljeni kao i sportski - priča nam Bogdan koji se osvrće potom i na situaciju u Srbiji, gdje provodi većinu vremena.

Zanimljive se stvari događaju u Srbiji, svojevrsna renesansa proizvodnje i sadržaja. Kada smo snimali "Močvaru", mislim da je u isto vrijeme bilo oko 30 projekata paralelno u proizvodnji. Evo, i sada, dok snimamo "Vreme zla" pod provjerenom palicom redatelja Ivana Živkovića, paralelno se snima ne znam ni ja koliko drugih serija i filmova. Kada vidimo da je financijska situacija u Hrvatskoj povoljnija nego u susjedstvu, pitam se zašto kod nas nije tako. Dosta je prostora za poboljšanje filmske i produkcijske situacije i kod nas. Dobro, situacija s koronavirusom komplicira sve i puno egzistencijalnije grane života. Ipak, smatram da mjesta za poboljšanja ima - kaže Goran koji se za Novi list osvrnuo i na navodnu izjavu da ga "boli k... za Hrvatsku".

– Nikada to nisam rekao, niti to mislim. Mislim upravo suprotno. Na čelu nosim i tko sam i što sam i svi znaju da sam Hrvat. Prije me zaboli srce što se to događa u Hrvatskoj, što se može, a što je. Ali znate što, optimističan sam. Bit će to bolje. Tu je i nada da se borimo da bude bolje. Volim ja Hrvatsku, nemate pojma koliko - kazao je Bogdan napomenuvši da je zbog te izjave poslao demantij koji nikada nije objavljen.

