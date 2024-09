Blanka Vlašić iskreno progovorila o majčinstvu: 'Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja'

Jedna od naših najboljih atletičarki svih vremena Blanka Vlašić (40) prije tri i pol godine otišla je u sportsku mirovinu, a u svibnju 2022. u rodnom Splitu u tajnosti udala za četiri godine mlađeg belgijskog sportskog novinara i voditelja Rubena Van Guchta.

Šest mjeseci kasnije, na svoj 39. rođendan rodila je sina Monda, a sada je za InMagazin dala prvi televizijski intervju nakon što je postala majka.

- Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni osobno se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je ok bilo jer je to tako trebalo biti, budući da svoje tijelo i biće sam svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo biće na prvom mjestu, kazala je Blanka. Mali Mondo fizički sliči tati, a Blanka je kazala kako je karakterno mješavina mame i tate.

- Ja sam tvrdoglava i tata mu je tvrdoglav tako da vjerujemo da neće tu daleko, ali u pozitivnom jednom smislu. Zapravo, bez obzira što jako podsjeća na tatu nekako ne vučem paralelu. Ne tražim nešto bjesomučno moje niti njegovo nego jednostavno samo uživam što se razvija i što je predivan i savršen. I sve što nauči, sve mi je wow, sve me oduševljava.', rekla je Blanka i odgovorila na pitanje bi li željela imati još djece.

GALERIJA: Oženio se sin košarkaške legende Tonija Kukoča, pogledajte predivne kadrove s vjenčanja

- Pa vidjet ćemo. Ja kad sam dobila Monda, onda sam rekla ja bih još, zato što jednostavno nisam znala što očekivati i to me toliko pozitivno iznenadilo da sam bila preoduševljena. Vidjet ćemo, ne znam, kazala je sportašica koja se dotakla i vjere kojoj je često svjedočila.

- Ja svaki put kad idem na misu, uvijek me stavi na mjesto jer mi svi vrlo lako idemo malo lijevo-desno, iskočimo iz nekog svog okvira, ali uvijek je dobro znati tko te može vratiti i nekako umiriti situaciju. Ništa nije slučajno, sve se dešava s razlogom. Sad pogotovo kad sam majka, na sve gledam malo drugačije, malo dublje, rekla je Vlašić.

VEZANI ČLANCI:

S prijateljicom Ivanom Brkljačić pokrenula je digitalnu platformu koja djeci omogućuje besplatne probne treninge.

- Posebno u današnje vrijeme smatrali smo da je potreba za takvom jednom platformom velika jer želimo pomoći roditeljima da pronađu idealan sport za njihovo dijete. Budući da većina roditelja nema nekakvu sportsku pozadinu iza sebe, mi želimo pomoći u tom sportskom putovanju njihovog djeteta, objasnila je Blanka Vlašić.

Cilj MVPiz platforme je da se djeca počnu baviti sportom od najranije dobi i okušaju se u što više sportova, kako bi pronašli idealan za sebe.

VIDEO: Venecijanski filmski festival pun je elegancije i glamura: Evo tko su najbolje odjevene zvijezde