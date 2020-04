Bivši voditelj očajan: 'U Hrvatskoj nemam posla, selim u Nizozemsku saditi tulipane'

Bivši televizijski voditelj Nenad Hervatin odlučio je napustiti Hrvatsku i otići u Nizozemsku. O tome je na Facebooku obavijestio prijatelje.

Foto: Facebook "Dragi prijatelji, silom financijskih i ekonomskih situacija napuštam zemlju. Dobio sam ponudu koju bi bilo teško odbiti u ovim teškim vremenima. Kako bih to uspio, moram na tri mjeseca udomiti svoja dva anđela, psa koja me nikad nisu napustila i uvijek su bila uz mene. Mislim da je najpametnije staviti ih u hotel za pse na Premanturskoj ulici. Dok ne pronađem stan i ne budem u mogućnosti dovesti ih tamo gdje idem. Moram i sakupiti novac za hranu za prva tri tjedna do prve isplate plaće i pronalazak smještaja u kojem bi i oni bili prihvatljivi. Molim Vas, ako imate neku ideju kako to učiniti na što bezbolniji način, bio bih Vam jako zahvalan. Neno", napisao je Hervatin, koji nakon otvaranja aerodroma planira otići u Nizozemsku saditi tulipane.

Hervatin je na Facebooku napisao i kako ne bira poslove te je prihvatio ponudu agencije iz Rijeke, koja mu je ponudila rad u rasadniku u Nizozemskoj.

"Dok tati Josipu nisu otkazali bubrezi, radio sam kao noćni čuvar, nismo živjeli od njegove mirovine kako pišu ljudi u komentarima članka i nazivaju me parazitom. Kad je liječnica Ivana Iskra rekla kako otac zahtjeva i noćnu skrb, a u bolnici je pokupio i bakteriju te mi je vraćen na kućnu njegu, morao sam dati otkaz i nisam više mogao raditi ni noćne smjene. Tijekom dvogodišnje skrbi za roditelje prestao sam plaćati namete i doprinose državi te sam bio samozaposlen i kao porezni dužnik, nakon što više od godinu i pol dana nisam imao ni jedan ulazni i izlazni račun, morao sam zatvori obrt, ali zbog poreznog duga na Zavodu za zapošljavanje nemam apsolutno nikakva prava", napisao je Hervatin koji je spomenuo i bivšeg partnera.

"Nakon tatine smrti doživio sam i da me je partner/cimer s kojim sam živio preko noći napustio odnijevši dokumente, bez objašnjenja, počinio materijalnu štetu na stanu zbog čega je prijavljen policiji i o tome javno nikad više ne želim pisati u nadi kako će policija odraditi sve što treba", dodao je Hervatin.