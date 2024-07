Bivši suprug Shannen Doherty na meti je kritika njezinih prijatelja: Mogao je pokazati malo ljudskosti

U subotu 13. srpnja u 54. godini preminula je glumica glumica Shannen Doherty najpoznatija po ulozi Brende u seriji Beverly Hills. "Teška srca potvrđujem smrt glumice Shannen Doherty. U subotu, 13. srpnja, izgubila je bitku s rakom nakon mnogo godina borbe s bolešću", izjavila je njena publicistica Leslie Sloane za People. Godinama je trajala njezina borba i svi se divili hrabrosti ove glumice koja je kroz svoje javne nastupe podizala svijest o karcinomu dojke. Shannen je dan prije smrti podnijela zahtjev za finaliziranje razvoda s fotografom Kurtom Iswarienkom za kojeg se udala 2011. godine. Prijatelji bliski glumici ne skrivaju koliko su ljuti na Kurta što u zadnjim danima nije bio u Shannen i njezina prijateljica Tara Furiani na LinkedInu je prozvala Kurta jer je svojim ponašanjem i brakorazvodnim postupkom nanio puno boli glumici čiji je rak metastazirao i znala je da joj ne preostaje puno vremena.

"Jako sam tužna i uznemirena oko smrti svoje prijateljice Shannen... Zbog razvoda kroz koji je u to vrijeme prolazila. Njezin rak dojke bio je u četvrtom stadiju i metastazirao je na druge dijelove tijela, smrt je bila neizbježna i to je znala, pomirila se s tim. No bol i patnja u mjesecima koji su prethodili tome nisu morali biti toliko duboki da je njezin suprugom samo bio normalno ljudsko biće. Mogao je pokazati samo malo ljudskosti prema svojoj umirućoj supruzi" piše Tara na LinkedInu.

Kada je Shannen u veljači 2020., otkrila je da joj je ponovno dijagnosticirana bolest bila je užasnuta i rekla je kako pati zbog svog supruga i majke koji se teško nose s ovom situacijom. Kao da joj životna bitka koju je vodila nije dovoljno, javnost je uskoro šokirala i vijest da je Doherty saznala da je njezin suprug Kurt Iswarienko imao aferu neposredno prije nego što je ona bila podvrgnuta operaciji uklanjanja tumora na mozgu, premda je negirao da je bio nevjeran. Potom je objavljeno kako je Shannen podnijela zahtjev za razvod nakon 11 godina braka.

"Dalje jednostavno nije išlo i razvod je bio jedini izlaz za nju iz postojeće situacije", izjavila je njezina predstavnica za medije Leslie Sloane, a potom se i glumica oglasila porukom na društvenim mrežama. "Jedini ljudi koji zaslužuju biti u tvom životu su oni koji se prema tebi odnose s ljubaznošću i totalnim poštovanjem", napisala je na prošlog proljeća na Instagramu.

VIDEO Preminula je Shannen Doherty glumica najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills