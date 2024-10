Bivši pobjednik Big Brothera za svoju večeru osvojio je visokih 39 bodova: 'Nadmašio je moja očekivanja'

Danijel zvani Cuni kuhao je četvrti dan zadarskog tjedna 'Večere za 5'. Energični domaćin za svoju je večeru osvojio 39 bodova - oduševljene gošće dale su mu po deset bodova dok mu je Valentin dao devet i rekao: „Cuni, volim te, ali rižotu je falilo barem još pet minuta!“

Veseli domaćin pripremu je započeo desertom, paradižotom nazvanim 'Lopta za kraj'.

„Mislim da su Danijelove kulinarske sposobnosti u redu, da zna ono osnovno i možda zna nešto tradicionalno spremiti, a sad da je neki vrsni kuhar, vjerojatno nije“, komentirala je ususret večeri Katarina.

Glavno jelo naziva 'Cuni cunami' bio je prženi file brancina s rižotom s pancetom i šparogama.

„Očito je ovo večera s potpisom“, izjavio je Valentin.

Inače, Danijel je 2006. godine pobijedio u trećoj sezoni 'Big Brothera': „Uglavnom, puno su očekivali od mene, izdržao sam do kraja, a najgore je bilo na početku“, rezimirao je pobjednik, koji je novčanu nagradu uložio u kupnju stana.

„Bio mi je favorit jer je bio jako simpatičan, kao i danas, i zanimljiv i podizao je atmosferu, tamo kao i ovdje, a i zato što je iz mog grada, naravno da smo navijali za njega“, rekla je Marina.

Predjelo je bilo posljednje na redu za pripremu. Naziv 'Frgacuni' goste je naveo da pretpostave da je riječ o nečem 'friganom' i bili su u pravu - za predjelo je domaćin pripremio kozice, gavune i lignje pržene u fritezi.

Danijel se prije dolaska gostiju preodjenuo i dočekao ih u dobrom raspoloženju sa spremim aperitivom, a odlučio se poslužiti im džin tonik umjesto likera i rakija. Gosti su piće rado popili, prije nego su se s terase zaputili smjestiti se za stol.

'Frgacuni' su oduševili goste na prvu: „Predjelo je izgledalo lijepo, super što je sve izmiješao, savršen finger food“, rekao je Valentin, a Marina dodala: „Predjelo mi je izgledalo savršeno, kao da sam došla u restoran.“

Već uz predjelo dečki su počeli pjevati, a djevojke komentirale kako je uvijek dobro raspoloženi Cuni danas posebno veseo.

Tijekom glavnog jela za stolom je zavladala tišina: „Ne možemo pričati, puna su nam usta“, rekla je Katarina.

„Izgled glavnog jela mi je bio super. Opet, kao da sam došla u restoran i baš sam se osjećala nekako posebno“, zadovoljna je bila Marina.

„Meni je riža bila malo previše al dente. Tu i tamo mi je koje zrno zapelo i meni je to bitno, nisam to zamjerio, ali to sam primijetio“, priznao je Valentin pa se i Katarina složila.

Marijani je sve odgovaralo: „Sve sam pojela, baš je bilo odlično.“

Desert 'Lopta za raj' svidio se svima. Ipak, dok je Valentinu desert bio baš savršen, a Marini izgledao kao iz slastičarnice, Katarina je rekla da je njoj u redu, ali da joj nije nešto.

Nakon deserta domaćin je gostima podijelio poklone koji su ih apsolutno oduševili! Svatko je dobio uokvirenu fotografiju cijele zadarske ekipe zajedno, a zatim su zaigrali rundu igre 'Pogodi tko'.

„Vrlo kreativno od njega. Lijepo smo se zabavili i baš mi je bilo super, uopće nemam zamjerke. Nadmašio je moja očekivanja, očekivala sam od njega nešto dobro, ali nadmašio je to“, zadovoljna je bila Marina, a Marijana se s njom slagala u potpunosti: „Ukupan dojam večeri je savršen, zadovoljna sam i svaka mu čast.“

Zadovoljne gošće dale su Danijelu po deset bodova, a Valentin mu je zbog nedovoljno kuhane riže dao devet pa se Danijel s osvojenih 39 bodova smjestio na drugo mjesto.

A kako će kuhati Katarina i tko će odnijeti pobjedu u zadarskom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite pogledati sutra na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

