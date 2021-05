Bivši član Bijelog dugmeta napao Bregovića: 'Srozao je ime koje je stvorio'

Zvijezda regionalne rock scene Milić Vukašinović dao je intervju za express tabloid, u kojem je govorio o svojoj karijeri, ali i odnosu s Goranom Bregovićem. Vukašinović je prije nego je osnovao Vatreni poljubac bio u Indexima, a zatim i Bijelom dugmetu, kao zamjena za Ipu Ivandića dok je bio u vojsci.

- Tifa je prije ove pandemije išao na turneju s Goranom Bregovićem kao Bijelo dugme, a to je zapravo Bregovićeva najveća prevara. To je nazvao koncertima Bijelog dugmeta, a ustvari je išao s njegovim vašarskim orkestrom. Srozao je ime koje je stvorio, a koje je veliko. Izdao je rock&roll na najbrutalniji način otvoreno je rekao Vukašinović koji se dotaknuo i pandemije koronavirusa.

- Slušam ove nazovimo te neke velike zvijezde kako kukaju da nemaju posla, a samo godinu dana ranije su se hvalili kako za vikend zarade nečiju godišnju plaću. S obzirom na to da ja sviram glazbu koja nije tako aktualna kao njihova, pa ni prije ove pandemije nismo imali toliko nastupa, mogu reći da me sve to puno i ne pogađa, rekao je pa nastavio.

- Najgori su oni koji su imali jedan hit, pa onda se umislili da su dotaknuli nebo. Ali, svemu brzo dođe kraj. Uzimali su velike novce, pa onda dizali velike kredite, kupovali stanove u elitnom dijelu Beograda, pa skupe automobile, i sada sve to treba vraćati, a nema priljeva novog novca.

Premda je rocker, Milić Vukašinović autor je brojnih narodnjačkih hitova, a ponajviše je surađivao s Hankom Paldum.

- Prije nego što se pojavio taj rock&roll, mi smo svi slušali radio na kojemu se uglavnom puštala izvorna narodna muzika, pa je to bio moj prvi susret s glazbom. Volio sam kavanu, volio sam piti i živjeti život, a to se samo moglo uz narodnu glazbu, pa je to sve i dovelo do toga da stvaram i narodnjake. Ja sam paralelno sa Vatrenim poljupcem, samostalno snimio i jedan narodnjački album “Hej jaro, jarane“ koji je bio apsolutni hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Tada sam krenuo i honorarno zarađivati s tim narodnjacima, ali bilo je nemoguće izdržati. Ja krenem pjevati pjesmu, onda se njih dvadeset popne na binu da pjevaju sa mnom, pa dođu policajci napraviti red, a onda i oni ostanu i pjevaju. Shvatio sam da to nije za mene, rekao je Vukašinović koji je doživio veliku tragediju kad mu je kći umrla od predoziranja u 35. godini života. Iza nje su ostali unuci koje rocker redovito posjećuje.

- Kad god odem u Sarajevo ja ih posjetim, smješteni su u Dječjem domu (za nezbrinutu djecu). Jako fini, dobri učenici i vjerujem da će postati pošteni ljudi rekao je Milić i odgovorio kako unuci nisu kod njega zbog pravne zavrzlame, budući da im je otac još živ.

