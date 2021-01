Bivša ljubavnica Tigera Woodsa progovorila o aferi: 'Govorili su mi da sam ku*va i da dobijem AIDS'

Tiger Woods je prvi čovjek golfa, ali uspjeh u sportskom smislu zatomile su osobne afere. Pogotovo ljubavne koje su razotkrile njegovu ovisnost o seksu, a sada u HBO-ovom dokumentarcu "Tiger" po prvi put je progovorila i njegova bivša ljubavnica Rachel Uchitel.

Foto: Instagram

- Toliko ga je ljudi držalo na pijedestalu, a dok je bio u mom krevetu, bio je moj Tiger (tigar) - rekla je i opisala ga kao fontanu. - Cijelo je vrijeme htio pričati i samo pričati. Ispričao mi je o svom djetinjstvu i ocu i kako mu je bilo dosta što je morao skrivati tko on zapravo jest. Bojao se da pravi Tiger neće dorasti Tigeru kakvom ga svi smatraju - pojasnila je.

Dotaknula se i polusatnog razgovora s Woodsovom bivšom suprugom, Elin Nordegren, prije nego što je magazin National Enquirer objavio priču o njihovoj aferi.

- Imale smo opsežan 30 minutni razgovor gdje sam ju uvjeravala da nisam bila u seksualnoj vezi s Tigerom. Razgovarale smo o tome kako sam ga upoznala, kako znam njegove prijatelje i zašto sam u Australiji - prisjetila se Uchitel dodavši kako je priča izašla, ali da je prošla ispod radara javnosti.

- Između objave te priče i razgovora s Elin, sjećam se da sam pomislila "Oh moj Bože...ovo će samo proći tako" - kazala je.

Samo nekoliko dana kasnije Elin je ipak saznala da je Woods imao aferu s Rachel. Bilo je to za Dan zahvalnosti kada je Tiger završio u prometnoj nesreći nedugo nakon što je napustio kuću, a sva saznanja o tome doveli su i do zaključka da je Uchitel njegova ljubavnica.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

Nakon toga više ništa nije bilo isto, tvrdi Rachel.

- Priča je bila velika i život kojeg sam dotada znala je nestao. Ispred kuće me čekalo oko 50 paparazza dobacujući da sam uništavačica doma, ku*va i da se nadaju da ću dobiti AIDS i umrijeti - kazala je, a potom objasnila kako nije mogla doći do Woodsa nakon što je afera postala javna.

Bila je gotovo spremna obratiti se javnosti povodom tog otkrivenja, ali Woods se tada javio da bi s njom razgovarao o dogovoru, a kako sama kaže Uchitel, to je bila gesta ljubavi.

- Rekao mi je da će njegovi odvjetnici to nazvati "dogovor u povjerenju", a onda mi je i sam savjetovao "Izvuci koliko god možeš" i mislim da je njemu to tada bio jedini način da mi kaže da me voli - rekla je.