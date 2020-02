Bivša Bondova djevojka progovorila o Goranu Bogdanu i otkrila što ju je oduševilo u Hrvatskoj

U posljednjoj sezoni serije "Protuudar" koja je snimana u Hrvatskoj, dobili smo priliku za kraći razgovor s Ivanom Miličević, našom glumicom koja je ostvarila karijeru u gradu snova, Hollywoodu, a u Protuudaru ima ulogu s našim Goranom Bogdanom. Krenuli smo na hrvatskom, no...

- Dobar dan! Ali vi možete na hrvatskom, no ja moram na engleskom, rekla nam je na početku našeg razgovora Ivana Miličević, zvijezda posljednje sezone serije Protuudar koja se upravo počela emitirati na platformi HBO GO, a od 21. ožujka u 20 sati moći ćete je gledati i na kanalu Cinemax. Protuudar je prvi angažman, prvo snimanje koje je Ivana imala u Hrvatskoj.

- Nikada nisam imala ponuda za snimanje u Hrvatskoj, baš nikada. Zapravo sam se trebala malo odmoriti jer sam rodila, no onda se pojavila ta prilika koju sam morala prihvatiti jer se radilo o Hrvatskoj, prilika da ovdje provedem ljeto. Bila je to naprosto ponuda koju nisam mogla odbiti, kaže hrvatsko-američka glumica.

- Bila sam vrlo impresionirana. Kao prvo, nisam do sada provodila toliko vremena u Hrvatskoj otkako samo još bila tinejdžerica. A sve oko Hrvatske me uvijek impresionira, pa je tako od svih redatelja i svih uloga za koje sam pregovala, ovo je bila najbolja uloga na svijetu. Prekrasno sunce, sjajni restorani, isto takvi ljudi, ekipa koja je bila odlična, sve je to bilo zaista sjajno provedeno vrijeme, govori nam Ivana Miličević koja u "Protuudaru" tumači Ariannu. Njezina je uloga vrlo intrigantna, žena je albanskog kriminalca kroz kojega se ocrtava i nedavna prošlost ovih prostora. U seriji, naime, nastupa s našim poznatim glumcem Goranom Bogdanom koji glumi njezina muža Edona ali je i kriminalac koji se sukobljuje s glavnim likovima serije, ekipom britanskih specijalaca.

- Goran i ja uvježbavali smo naše dijaloge u zagrebačkom kvartu gdje inače prebivam kada sam u Zagrebu, a to je Maksimir, u njegovim predivnim kafićima. Već to što sam i u seriji majka daje liku jako puno slojeva. Pogotovo mi se svidjelo kako smo Goran i ja sve to odradili, jer u ulozi smo para koji je jako zaljubljen. Bez obzira na sve što se događa i sve kroz što prođu, moj lik ostaje zaljubljen u svojeg muža, Arianna je jako, jako, jako zaljubljena u Goranov lik. No, ja sam ipak zloćka ali i tragična figura serije kao što ste vidjeli. Žene su u toj seriji i inače vrlo jak, bilo da nose oružje ili ne. Tako su i meni rekli da bi i moj lik trebao biti borben, no ja sam pomislila da i ako mora biti tako onda to treba biti nešto specifično, inače je svatko u seriji ninja. Pa sam onda svoj lik postavila onako kako vidite da izgleda, otkriva nam Ivana kojoj to nije bila prva uloga zlikovice, sjećamo je se kao Valenke u Bondovom filmu "Casino Royale". Nakon "Protuudara" odradila je još jednu seriju.

- U Vancouveru sam prije dva tjedna dovršila snimanje serije "The 100", ne znam jeste li u Hrvatskoj imali prilike vidjeti je, jer je doista jako popularna u Hrvatskoj. Sada kada sam to završila, konačno mogu uzeti porodiljni dopust jer sam radila i kada sam bila praktično neprekidno trudna. Ali, kada se odmorim sigurno se vraćam glumi, kaže glumica koja nam je potvrdila i jednu informaciju iz američkih tiskovina.

- Da, točno je udala sam se! Za oca svojeg djeteta, to je i bio plan, samo smo dijete dobili prije nego smo stupili u brak. Muž mi je Irac pa sada živimo u Dublinu, poduzetnik je, ima restoran. Jedan je od razloga zašto sam uzela odmor to što je on sve do sada trčao za mnom po svijetu pa je sada red na mene da malo ostanem doma sa sinom i mužem, podupirem njega u njegovoj kampanji. A i želim malo biti sa svojom obitelji, moj sin još nema dvije godine, a već je toliko puno puta prešao Atlantik, nekih deset puta, rekla bih. Želim neko vrijeme biti majka. Ta su putovanja i prilično velik stres za obitelj, jer je muž želio biti sa svojom obitelji cijelo vrijeme, pa je puno vremena provodio na relaciji Dublin-Hrvatska, govori Ivana o svojem braku s Paddyjem Hoganom. No, još je jedna promjena u glumičinom životu.

- Da, Charlize doista danas jest jedno od najvećih imena, no nismo više prijateljice, kratko je odgovorila glumica. I to nije sve. Od Zagreba se unatoč karijere i odlaska u Ameriku nikada zapravo nije rastala.

- Obitelj mi je ondje, i ovog ću ljeta otići da ih vidim. Dolazim barem jednom godišnje, sada čak i nešto češće. Volim otići u park Maksimir, kao mala voljela sam ići do kazališta (HNK, op.a.), do katedrale koja doista uvijek izgleda sjajno, a vidim da je i dalje renoviraju, što rade otkada pamtim. Jasno je da bih rado opet ovdje radila, kada ponovo počnem rado bih da ta snimanja budu u Europi pa da budem u mogućnosti i više vremena provoditi u Zagrebu. Jasno da volim otići na mora, Dubrovnik obožavam, no ono što posebno volim jest kuća bake mojeg rođaka u Zagorju. Zagorje naprosto obožavam. Ali, volim onaj staromodni hrvatski sladoled u slastičarnici u koju obavezno odlazim kada dođem ljeti, Orijent u Maksimiru. Ovog sam ljeta odlazila i previše, jer sam tražila upravo te okuse, a oni su bili baš tamo, govori nam glumica. Sarajevo je grad u kojem je Ivana rođena.

- Bila sam u Sarajevu prije dvije godine, prije toga zadnji puta nekoliko tjedana prije nego je izbio rat. Povratak je bio stanoviti šok, Sarajevo je puno drugačije nego što ga se sjećam, govori glumica. U Hollywoodu su nastupile velike promjene.

- Svaka osoba i svaka industrija moraju izrasti, a upravo ste upitali jednu ženu o tim pozitivnim promjenama u Hollywoodu, ako mislite na #MeToo pokret. Mislim da će sada više žena dobivati više šansi, a da će biti manje momaka starog kova koji u Hollywoodu zloporabljuju svoju moć, i ja sam zaista jako za te promjene. Malo pomalo to se mijenja i sve to jako podupirem. No, znate, ja sam jedna jako visoka i snažna žena, pa zapravo i nisam imala previše problema u tom smislu s muškarcima. No, mnoge su druge glumice skromne konstitucijom, i mogu biti žrtvom običnog tinejdžera, kamoli nekog moćnika. Svakako podupirem promjene u tom smislu, govori Ivana Miličević pozdravljajući s – doviđenja.