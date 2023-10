Alan Hržica ovog je vikenda u Domu sportova održao koncert moderne kršćanske glazbe, a glazbenik često ističe koliko je vjera važna u njegovom životu i koliko mu je pomogla u borbi s depresijom - Mislim da sam uspio pronaći smisao u svojoj borbi s depresijom i pretvoriti tu muku u nešto korisno kako bih pomogao drugima koji se suočavaju s istim problemima. Depresija je danas jedna od rastućih bolesti, ali mnogi se i dalje osjećaju nelagodno i srame se razgovarati o njoj - kaže Alan u razgovoru za Story.

- Uvijek sam sretan ako moje iskustvo borbe s depresijom može pomoći nekome te ako mogu posvjedočiti da sam, uz Božju pomoć i medicinsku struku, uspio prevladati tu tešku fazu. Bilo je dana kada sam sumnjao u ishod i postavljao pitanje hoću li se moći vratiti normalnom životu? No ti su dani sada iza mene', kaže ovaj nekadašnji ulični mangup koji smatra da porast korištenja tehnologije, koja nije nužno loša, i užurban način života smanjuju kvalitetu života na duhovnoj razini. - rekao je u razgovoru. Njegovo sigurno utočište je i njegova obitelj, supruga Ricarda te sinovi Leon i David.

- Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov - rekao je pjevač. Opisao je i kakav karakter imaju njegovi sinovi i pokazuju li interes za glazbu i boks, kojim se Alan nekada bavio.

- David je iznimno zainteresiran za mnoge stvari i voli kada mu se čita. Sve upija i rado dijeli svoja promišljanja o svijetu oko sebe, ali manje je sklon otvoreno razgovarati o svojim emocijama. S druge strane, Leon je prava maza. Jako je taktilan i nježan, a istodobno inatljiv i borben kada nije po njegovu. Pokazuje volju za tamburanjem po gitari i pjevanjem, ali još je rano o tome govoriti. Davida zasad više zanimaju borilačke vještine, a mnogi mi kažu da ima puno sličnosti sa mnom - veli.

