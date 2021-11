Bila je seks-simbol u 80-ima, preživjela je živčani slom: Jučer je proslavila 61. rođendan i još nastupa

Kim Wilde početkom osamdesetih bila je jena od najvećih zvijezda pop glazbe, s brojnim hitovima kao što su "Kids In America", "Cambodia" ili "You Keep Me Hangin' On' " Pjevačica je rođena kao Kim Smith u Londonu, a jučer je proslavila svoj 61. rođendan. Premda je bila na vrhuncu popularnosti u prošlom stoljeću, Kim i dalje nastupa. Dosad je izdala 12 albuma, a posljednji nazvan "Snapshots" izašao je 2011. godine. Ukupno je prodala 10 milijuna albuma i 20 milijuna singlova, a za veliku većinu materijala zaslužni su bili tata Marty, i sam rock glazbenik, i brat Ricky.

U slobodno vrijeme bavi se i vrtlarstvom. Emisije o vrtlarenju vodila je na BBC-u i Channel 4., a 2005. osvojila je zlatnu nagradu za svoj vrt na izložbi cvijeća Chelsea Royal Horticultural Society. Kako je prije nekoliko godina kazala britanskim medijima, vrtlarstvo je zavoljela nakon živčanog sloma na vrhuncu karijere.

Prije nekoliko godina našla se na naslovnicama svjetskih medija, kada je tvrdila da je vidjela vanzemaljce.

- Bila sam u vrtu s prijateljem i suprugom dan nakon što je umro Michael Jackson i vidjeli smo dva jaka svjetla na nebu. Izgledala su poput mjeseca, ali puno veće. Lebdjela su, a onda su se počela brzo kretati cik-cak i to je potrajalo 20 minuta. I nismo bili jedini koji su to vidjeli, o tome se pisalo i u lokalnim novinama. To mi je promijenilo život, osjetila sam povezanost sa svemirom, to me inspiriralo i donijelo mi nadu. Mislim da je to kao kad netko kaže da je vidio Boga, kazala je u razgovoru za BBC.

