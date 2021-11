Beyonce objavila novu pjesmu nakon godinu dana: 'Ovo je nevjerojatno'

Glazbena diva Beyonce objavila je novu pjesmu nakon godinu dana pauze. Pjesma naslova 'Be Alive' soundtrack je iz filma 'King Richards' koji govori o ocu teniskih zvijezda sestara Serene i Venus Williams. Isječci pjesme već su prikazani u najavi filma, a sada je Beyonce na svojem YouTube kanalu objavila video s tekstom pjesme i scenama iz filma. Premijera filma najavljena je za 19. studeni, a glavnu ulogu igra Will Smith kojem neki predviđaju Oscara za ovu ulogu.

Njezini obožavatelji ostavili su i komentare na pjesmu. „E to je Beyoncé koju volimo slušati", pisali su. "Takvu Beyoncé volimo. Kad piše o svom narodu, povijesti i kulturi", još je jedan od komentara. "Ova pjesma je nevjerojatna", istaknuli su na YouTubeu gdje je video u jednom danu pogledan više od 460.000 puta.

Podsjetimo, Beyoncé je prošle godine izdala pjesmu Black Parade i vizualni album Black Is King, na kojem se nalazi glazba iz filma 'The Lion King: The Gift' koji je izašao 2019. godine.

VIDEO Severina nam je otkrila gdje će provesti najluđu noć u godini: Jedna je od rijektih glazbenika s gažom za Silvestrovo