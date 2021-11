Adele je otvorila dušu u velikom intervjuu: "Razvod me paralizirao i posramio, a bivši suprug mi je spasio život"

Pjevačka diva Adele ( 33) se u velikom stilu vratila na glazbenu scenu nakon nekoliko godina izbivanja spektakularnim koncertom u Los Angelesu za odabrane posjetitelje među kojima s u bili Leonardo DiCaprio, Melissa McCarhthy, Drake, James Corden i brojni drugi. Malo je pjevača koji mogu izazvati emocije kod publike, no jedna od njih je zasigurno Adele koja je nakon nastupa dobila gromoglasan pljesak i ovacije publike.

Uz koncert za pamćenje, Adele je u ekskluzivnom intervjuu sa slavnom voditeljicom Oprah Winfrey otkrila brojne detalje iz vlastitog života, a među ostalim priznala je i kako se zbog razvoda od supruga Simona Koneckog osjećala neugodno i posramljeno.

-Oduvijek sam bila opsjednuta idejom obitelji pune ljubavi i zajedništva, možda zato što ja ne dolazim iz takve- započela je pjevačicu koju je otac ostavio kada je imala samo dvije godine.

-Obećala sami da kada ću imati dijete da ću ostati u braku. Pokušavala sam stvarno dugo, ali nije uspjelo- rekla je Adele pa otkrila da je prvi puta shvatila da nešto u njezinom braku nije dobro kada je rješavala test osobnosti u jednom magazinu.

-Jedno od pitanja bilo je: Jedna stvar koju nitko ne zna o vama?, tada sam prijateljima prvi puta otkrila da sam nesretna, da ne živim onako kako želim. Shvatila da se nešto mora promijeniti.

-Za mene je brak stvarno ozbiljna stvar, a sada mi izgleda kao da zapravo ne znam ništa o tome, kao da sam pokazala nepoštovanje udajom i brzim razvodom. Posramljena sam što je tako brzo završio- dodala je pjevačica pa otkrila kako i dalje voli bivšeg supruga iako više nije zaljubljena, ali i da joj je spasio život nakon što je postala poznata.

-Kada je moja karijera još bila na početku, bila sam vrlo mlada, mislim da sam vrlo lako mogla otići u pogrešnom smjeru, a onda se pojavio on. On je najstabilnija osoba koju sam ikada upoznala i još mu uvijek beskrajno vjerujem.

Za nastup je odabrala, elegantnu crnu haljinu dok je za intervju odabrala bijelo odijelo koji su naglasili njezinu novu figuru. Kako je otkrila, nakon razvoda 2018. godine, imala je zastrašujuće napade tjeskobe koji su ju potaknuli na promijene i vježbanje pa je tako u dvije godine izgubila oko 45 kilograma.

-Razvod me paralizirao, bila sam nesigurna i jako zbunjena. Nisam imala kontrolu nad svojim tijelom. Tada sam krenula u teretanu i shvatila da mi vježbanje pomaže pa sam odlučila krenuti na svakodnevne treninge. Vježbanje mi je pomoglo da svoje misli dovedem u red- ispričala je pjevačica pa se osvrnula na prozivke da je uzrujala i izdala pojedine obožavatelje nakon što se odlučila na promjenu životnih navika.

-Nisam šokirana niti iznenađena. Moje tijelo je od početka karijere bilo predmet analiziranja, ali moj posao nije govoriti drugima kako bi se trebali osjećati u svojoj koži. Želim posložiti svoj život, ne mogu imati još jednu brigu- dodala je Adele pa otkrila kako se s ocem pomirila neposredno prije njegove smrti.

-Jedina moja pjesma koju je pustio bila je 'Hometown Glory', nikada nije poslušao nijednu drugu jer je priznao da mu je to bilo previše bolno- rekla je Adele koja mu je potom opjevala jednu od svojih najnovijih pjesma 'To be Loved' koja govori o tome kako je njegova odsutnost utjecala na njezine odnosne s drugim ljudima.

-Bilo je to nevjerojatno iskustvo. Mislim da me mogao poslušati zato što sam mu te riječi pjevala, a ne govorila. On i ja smo zapravo jako slični, a malo prije njegove smrti uspjela sam mu putem Zooma otpjevati cijeli novi album. Njegovi favoriti su i moji favoriti, to mi je stvarno bilo nevjerojatno. To iskustvo je za mene bilo zacjeljujuće, a nakon njegove smrti imala sam osjećaj da se rana, koja me godinama mučila, doslovno zatvorila.

Njezini hitovi 'Hello' i 'Someone like you' dirnuli su milijune ljude diljem svijeta, no otkrila je kako smatra da u životu nije toliko 'duboka' kao njezina glazba pa otkrila i zašto u svojim stihovima otkriva detalje iz privatnog života.

- Glazba mi pomaže u mnogim situacija pa bih isto tako htjela da pomogne i drugima, želim ljude podsjetiti da nisu sami. Bilo je trenutaka kada sam pomislila- ovo bi moglo biti previše privatno, ali onda sam shvatila da ništa nije toliko strašno kao ono kroz što sam prolazila iza zatvorenih vrata proteklih godina. Sada se više ne bojim da otkrivam previše- zaključila je Adele, a otkrila je nekoliko detalja o sinčiću Angelu koji smatra da je pjevačica Taylor Swift veća zvijezda od njegove majke.

-Odvela sam ga na koncert kada je imao šest godina. Nije mogao vjerovati koliko je ljudi došlo na koncert budući da na moje probe nije dolazio nitko. Nedavno je gledao odbrojavanje za pjesmu 'Easy on me' i tada mi je rekao da me ljudi stvarno vole pa mogu reći da je polako počeo shvaćati moju popularnost.

